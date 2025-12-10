Esmee Lek geslaagd voor zwarte band taekwondo

Mijdrecht – Horangi taekwondoka Esmee Lek heeft tijdens het nationale dan-examen haar zwarte band (1e dan) in taekwondo behaald. Dankzij de vele trainingsuren samen met trainingspartner Thomas Juressen heeft Esmee dit mooie succes behaald.

Danexamens

De dan-examens worden nationaal georganiseerd en werden deze keer gehouden in Almere. De Taekwondo Bond is in Nederland de enige organisatie die officieel de eerste dan, zwarte band, en hoger uit mag reiken. Binnen onze taekwondoschool Horangi Taekwondo, kunnen het voorgaande geel, groen, blauw en roodgekleurde banden worden gehaald, verspreid over negen examens.

Breektest

Voor Esmee was dit een herexamen. In juni van dit jaar had Esmee al examen gedaan, daarin heeft zij een aantal onderdelen met goede cijfers afgesloten. Alleen bij het breken van de planken ging het mis. Esmee had gekozen voor een aantal moeilijke technieken, waarbij een van de planken niet doorging. Nu bij het herexamen koos Esmee voor een aantal andere technieken en de planken gingen feilloos door.

Op de foto: Esmee en Thomas. Foto: aangeleverd.