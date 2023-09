Erwin Oudshoorn haalt zijn zwemdiploma￼

Mijdrecht – Erwin Oudshoorn (35) is door een gen-mutatie geboren met Lymfatische mal-formatie. Hierdoor ziet hij er anders uit en ademt met een tracheastoma (canule). Steeds moest hij maar toekijken hoe anderen plezier hadden in het water. Na 15 lessen heeft hij binnen een half jaar zijn zwemdiploma A gehaald en daarmee één van zijn grootste wensen doen uitkomen!

Van kleins af aan had Erwin maar één wens: kunnen zwemmen. Maar door zijn luchtbuisje in zijn keel is dat niet vanzelfsprekend omdat er dan water rechtstreeks zijn longen in loopt. Dan plak je dat toch af? Ja klopt, dat is makkelijk gezegd, maar water gaat door hele kleine kiertjes dus dat gaat nog niet zo 1, 2, 3.

In 2016 zag het er naar uit dat zijn canule eruit mocht. Erwin had vol enthousiasme zich al opgegeven voor zwemmen voor volwassenen. Maar uiteindelijk ging lukte het het niet om zonder canule te slapen in verband met ernstige slaap apnea, dat hij zijn inschrijving weer moest annuleren.

Na vele pogingen om te proberen zwemmen en weigeringen door instanties om mee te werken door de jaren heen. Leveranciers van een zwemlarkel, waarmee je een canule verstrekt, wilden niet meewerken om Erwin op weg te helpen. Je moet eerst je zwemdiploma halen! Maar hoe kan je een diploma halen als je de canule niet eens kan afsluiten!?

Vorig jaar zag Erwin een YouTube filmpje waarin Mats ook zijn diploma heeft gehaald met een canule. Erwin dacht wat hij kan, kan ik ook! Na het zien van de video heeft hij gelijk contact gezocht met de vader van Mats en is zodoende terecht gekomen bij zwemleraar Ruud die hem privéles gaf in het zwembad van Sherpa in Baarn.

Na 15 lessen

Erwin dopte provisorisch een reserve canule helemaal af zodat hij waterdicht was en begon in februari in met zijn eerste zwemles. “Ik kon nog geen slag zwemmen dus begon met schuimblokjes en drijfgordels, maar na mate de lessen vorderden konden steeds meer zwemhulpmiddelen af. Tot dat ik in april vrij kon zwemmen, waar ik al ongelooflijk blij mee was!” aldus Erwin. Na een goed half jaar en 15 lessen en veel zelf oefenen heeft Erwin binnen een half jaar als bekroning op zijn werk zijn A-diploma gehaald!

Erwin is super trots op zijn prestatie en dat hij nu eindelijk ook kan zwemmen! “Nu mag ik ook in het zwembad in mijn woonplaats Mijdrecht zwemmen, daar werd ik geweigerd zonder diploma!”

Volgende doel

Erwin zal zeker niet, nu zijn A-diploma in de pocket is, zijn zwembroek en duikbril aan de wilgen hangen. Of hij voor zijn B- en C-diploma gaat weet hij nog niet, misschien zijn het wel leuke tussendoelen, maar zijn grootste doel is om de borstcrawl goed onder de knie te krijgen. “En dat ik 50 meter borstcrawl kan zwemmen inclusief keerpunt. Alleen de ademhaling blijft nog steeds wel een dingetje”.