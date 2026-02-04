De Ronde Venen – D66 De Ronde Venen heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 vastgesteld. De top 10 staat klaar om, onder aanvoering van lijsttrekker Cees van Uden, de ambities uit het verkiezingsprogramma ‘Het kan wél, ruimte voor de toekomst van De Ronde Venen’ waar te maken.

Lijsttrekker Cees van Uden: “Ik ben trots op deze lijst. We hebben een mooie mix gevonden van ervaren bestuurders en frisse energie, met mensen uit alle hoeken van onze gemeente. Samen gaan we aan de slag om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in De Ronde Venen.”

Direct achter Van Uden staat planoloog en ervaren politicus Willem van Ham (Vinkeveen) op plek 2. Op plek 3 volgt Stijn Verlaan (Mijdrecht), die als verbinder tussen jongeren en politiek veel energie meebrengt. Vivien de Groot (Vinkeveen), bekend om haar grote netwerk en betrokkenheid, staat op 4. De top 5 wordt gecompleteerd door de analytisch sterke Remco Tieman uit Mijdrecht, werkzaam op het Veenlanden College.

Op plek 6 brengt Marjolein van Rooijen (Abcoude) ervaring mee over de beweging van zorg naar gezondheid in het team. Als implementatiespecialist bij ZonMw focust ze zich op de ontwikkeling van bruikbare kennis voor de praktijk. De lijst laat verder een vertegenwoordiging zien uit de diverse kernen, met Joanne Freeve uit Wilnis (7) en een stevig blok uit Abcoude met Wendy Sieger-Kintzen (8), Bernhard Jonkhoff (9) en Erica van Doorn (10).

Op de foto: Ervaring en nieuw talent op kandidatenlijst D66 DRV. Foto: aangeleverd.