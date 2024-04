Ervaar de Hollandse Plassen deze zomer￼

Regio – Met de start van het recreatieseizoen slaan de bestuurders van 9 Hollandse Plassengemeenten en Holland Rijnland de handen ineen met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. Dit feestelijke moment vond plaats in ‘The Rock’ aan de Westeinde plassen. Met deze ondertekening onderstrepen de bestuurders de samenwerking op het gebied van onder andere gebiedsmarketing en het versterken van recreatieve voorzieningen.

Nieuwkoops burgemeester Robbert-Jan van Duijn, dagelijks bestuurslid Holland Rijnland: ‘Dit gebied is mooi en bijzonder: de Hollandse Plassen vormen een eenheid waar we echt trots op mogen zijn. Elke plas heeft een eigen identiteit en daarmee ook een eigen recreatief aanbod. Dat biedt veel mogelijkheden die we economisch meer kunnen benutten.’ Met de ondertekening van de overeenkomst zetten de bestuurders kracht bij deze samenwerking. Wethouder Maarten van der Greft tekende de overeenkomst namens gemeente De Ronde Venen: ‘Of je nu wilt ontspannen, cultuur wilt beleven, één wilt zijn met de natuur of lekker actief wilt sporten: het kan allemaal. Het gebied vormt jaarrond een bijzondere ervaring. Ik nodig daarom iedereen uit de Hollandse Plassen te komen ervaren!’

Netwerk

De Hollandse Plassen liggen centraal in de Randstad en vormen het grootste watersport- en recreatiegebied van Nederland, groter dan de Friese Meren. Het omvat het Braassemermeer, de Kagerplassen, Nieuwkoopse Plassen, Langeraarse Plassen, Reeuwijkse Plassen, Vinkeveense Plassen, Vlietland, Westeinderplassen, Zegerplas en Loosdrechtse Plassen. Naast deze grote watersportgebieden is er een netwerk van waterwegen en kleinere meren die met elkaar in verbinding staan. Betrokken ondernemers en gemeenten van de Hollandse Plassen en de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland zetten zich in om het gebied nog beter op de kaart te zetten, door zowel het fysieke netwerk te verbeteren als de bekendheid te vergroten. Dit laatste gebeurt via de marketingcampagne ‘Ervaar de Hollandse Plassen’. Voor meer informatie zie ook: www.ervaardehollandseplassen.nl.