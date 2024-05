Eropuit met de Zonnebloem Rolstoelfiets￼

Regio – Even naar de stad, een terrasje pikken, een rondje natuur of gewoon even lekker eropuit… Veel mensen pakken hiervoor de fiets. Maar voor mensen met een lichamelijke beperking is dit niet zo vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft al jaren voor deze minder mobiele doelgroep een oplossing, namelijk een elektrische rolstoelfiets!

De Zonnebloemfiets is een elektrische rolstoelfiets waarmee onze vrijwilligers samen met de gasten op pad kunnen. De speciaal ontwikkelde fietsen zijn extra stevig om het gewicht van iemand in een rolstoel te kunnen dragen zonder instabiel te worden. De Zonnebloem afd. Uithoorn/ Amstelhoek heeft nu 2 fietsen van het type Veloplus. De rolstoelgebruiker kan bij dit model in de rolstoel blijven zitten. Vrijwel elke handbewogen rolstoel kan eenvoudig het kantelbare plateau oprijden en worden vastgezet. Maar ook andere minder mobiele gasten kunnen in zo’n rolstoel plaatsnemen.

Recentelijk is een nieuwe fiets ontvangen bij van Rijn fietsen. Onze fiets vrijwilligers zijn er heel blij mee. “Hiermee bieden we mensen met een mobiliteitsbeperking de mogelijkheid om te genieten van een heerlijke fietstocht. Met de wind in de haren naar een gezellig terras of door de natuur.”

De aanschaf van de fiets is mogelijk gemaakt door RABO Schiphol.

Iedereen met een lichamelijke beperking kan gratis lid worden van de Zonnebloem. Alleen bij deelname aan een activiteit wordt een bijdrage gevraagd. Voor het fietsen 5 euro bijvoorbeeld. Ook nieuwe vrijwilligers en fietsers zijn altijd welkom. Aanmelden via zonnebloem.uithoorn@gmail.com