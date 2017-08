Erika Spil nieuwe voorzitter RTV Ronde Venen

De Ronde Venen – “Ontzettend trots dat ik de nieuwe voorzitter van RTV Ronde Venen mag zijn. Lokale media zijn zo belangrijk voor een goed lokaal leefklimaat, en de lokale democratie,” zo twitterde Erika Spil deze week. Met haar drukke baan in Bunnik, (wethouder) heeft ze er even goed over moeten nadenken. Maar het belang van lokale media gaf uiteindelijk de doorslag om in het bestuur te komen. Belangrijke opdracht is samen met de andere bestuursleden een goed beleidsplan voor de komende jaren te maken. “Er ligt nu een beleidsplan tot en met dit jaar en we gaan nu kijken hoe we in de komende 5 jaar de omroep weer verder kunnen helpen. Er is natuurlijk veel aan de hand in medialand, de ontwikkelingen gaan snel. Er verschuift het een en ander aan aandacht tussen radio, televisie, internet en social media. De belangrijke rol die een lokale omroep heeft , zal die op alle gebieden optimaal moeten spelen.”

Gepaste afstand

Erika Spil weet dat er veel te doen is, maar blijft op gepaste afstand van het programma maken zelf. Daar heeft RTV Ronde Venen prima mensen voor in huis. “Allemaal enthousiaste vrijwilligers. Ik zou het prachtig vinden als we erin slagen om er de helft bij weten te krijgen. Ik heb van de eindredacteuren begrepen dat enthousiasme en betrokkenheid de belangrijkste voorwaarden zijn. Radio maken, filmen, reporten en monteren kun bij ons leren.” RTV Ronde Venen is zeer verheugd dat Erika Spil de nieuwe voorzitter is. “Met haar halen we iemand in huis met goede bestuurskwaliteiten en een mooi netwerk in de gemeente. In haar tijd als wethouder van De Ronde Venen had zij de lokale omroep in haar portefeuille, dus eigenlijk zijn we al heel lang met elkaar in gesprek.”

