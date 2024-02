Enthousiaste wethouder De Robles opent Taalcafé Uithoorn

Uithoorn – Wethouder José de Robles (Onderwijs en Inburgering) heeft vorige week met veel plezier het Taalcafé Uithoorn geopend in de bibliotheek aan het Marktplein. Hij deed dat samen met ‘taal-goeroes’ Claudia Prange en Nici Sonderman, de trekkers van het Taalhuis. Het Taalcafé Uithoorn is vooral bedoeld om inburgeraars zoveel mogelijk te laten te oefenen met de Nederlandse taal. “Zij zitten overdag op de inburgerschool en dan is het wel zo fijn als zij in de avonduren naar het Taalcafé kunnen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten die overdag werken en graag extra willen oefenen,” leggen Prange en Sonderman uit.

Wethouder De Robles is verheugd met deze aanvulling van het Taalhuis. “Als je de taal niet goed beheerst, dan blijf je in je eigen bubbel leven. Je wordt er vaak ook nog eens behoorlijk onzeker van. Daarom is het zo fijn dat je in het Taalcafé op een laagdrempelige manier kan oefenen met de Nederlandse taal. Met enthousiaste vrijwilligers die de deelnemers maar al te graag op weg willen helpen. Gun het jezelf en maak er gebruik van.”

Er wordt vooral praktisch geoefend, benadrukken Prange en Sonderman. “We oefenen dialogen die bijvoorbeeld terugkomen in een winkel, met de buren, op school met de juf of bij de dokter.”

Het Taalcafé Uithoorn is elke twee weken open, op dinsdagavonden van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: Bibliotheek van Uithoorn, Marktplein 65. De eerstvolgende data zijn dinsdag 27 februari, 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 14 en 28 mei, 11 en 25 juni. Iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig.

Meer informatie? Bel Claudia of Nici van het Taalhuis Uithoorn: 0297 – 230 280, mail taalhuis@stdb.nl of kijk op de website www.taalhuisuithoorn.nl.