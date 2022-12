Energieadvies voor huizen in lintbebouwing

Aalsmeer – In de zogenoemde lintbebouwingsgebieden in Aalsmeer staan veel verschillende typen woningen. Die verscheidenheid vraagt om een maatwerkaanpak. In samenwerking met adviesbureau Woningwaard biedt de gemeente de bewoners in de lintbebouwing energieadviezen op maat aan via de actie Energieadvies Lintbebouwing.

Afgelopen jaar vond het eerste deel van deze actie plaats in de lintbebouwingsgebieden in Kudelstaart en Aalsmeer-Oost.

Vanaf december is het de beurt aan de woningen in de lintbebouwing aan en rondom de Uiterweg, Oosteinderweg, Aalsmeerderweg en Hornweg. Eigenaar-bewoners van de woningen in dit gebied ontvangen een brief over de actie. Daarnaast komt er in januari een informatiebijeenkomst waarin het een en ander wordt uitgelegd.

Energiescan

Als eerste stap van de actie heeft adviesbureau Woningwaard voor alle koopwoningen in het actiegebied een energiescan gemaakt. Deze is gemaakt op basis van openbaar beschikbare informatie over de woningen. De energiescan bevat een stappenplan met verduurzamingsmaatregelen, globale kosten en besparingen. Bewoners kunnen de energiescan van hun huis bekijken op de actiewebsite www.aalsmeer.woningwaard.nl.

Maatwerkadvies

Voor bewoners die willen verduurzamen, is het verstandig een uitgebreid maatwerkadvies aan te vragen. Dit maatwerkadvies wordt gebaseerd op de bouwtekeningen van de woning en een bezoek aan huis van een energieadviseur. Dit levert een stappenplan op met maatregelen en een nauwkeurige inschatting van de kosten en opbrengsten. De gemeente Aalsmeer biedt de eerste 75 deelnemers een gratis maatwerk Energie Bespaar Advies aan (ter waarde van 180 euro).

Informatiebijeenkomst

Op donderdagavond 19 januari van 19.30 tot 21.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het Raadhuis. Tijdens deze avond worden de basis energiescan en het nauwkeurige maatwerk Energie Bespaar Advies toegelicht. Verder wordt een aantal veelvoorkomende maatregelen besproken en is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door uw naam en adres te mailen naar aalsmeer@woningwaard.nl.