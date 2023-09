Uithoorn – Tijdens de nationale D-spelen, de Nederlandse Kampioenschappen atletiek voor atleten U13 en U 14 is AKU-atlete Emmanuella Amani Nederlands Kampioen hoogspringen geworden. De AKU-atlete stond als grote favoriet aan de start, aangezien zij in juni de tweede prestatie ooit had neergezet. Met een hoogte van 1.70 stond Emmanuella tweede op de ranglijst, één centimeter onder het Nederlands record.

Nederlandse titel

In het Olympisch stadion kende Emmanuella een moeizame start met een foutsprong op 1.50 meter, maar ze herstelde zich goed. Uiteindelijk ging zij als enige atlete over een hoogte van 1.60 meter, waarmee ze Nederlandse titel behaalde. Een prachtige prestatie voor de AKU-atlete!