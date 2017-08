EK Kanopolo teleurstellend

Uithoorn – Zaterdag, de derde speeldag van het EK kanopolo, is een teleurstelling gebleken voor Oranje. De Heren verloren verrassend met 2-1 van Groot-Brittannië. Er moest vervolgens gewonnen worden van wereldkampioen Italië. In een heuse kraker werd het uiteindelijk 4-3 voor de Italianen. Oranje had nog even hoop op Zwitserland, als die van de Britten zouden winnen met max 2 doelpunten verschil dan zou Oranje op doelsaldo doorgaan. Helaas viel het kwartje de andere kant op. De Zwitsers wonnen met 7-4 van GB en plaatsen zich daardoor voor de halve finales op basis van het aantal doelpunten ‘voor’. De Heren sloten zondag het EK kanopolo af met een mooie pot tegen Denemarken. 7-3 winst, hierdoor zijn ze 5e van Europa geworden.

Dames

Ook bij de Dames teleurstelling troef. Na op zaterdag ruim van Duitsland te hebben verloren (4-0), werd de cruciale wedstrijd tegen Zwitserland ook nipt verloren (5-4). Voor de Oranje dames een enorme teleurstelling na het zo goed verlopen WK van vorig jaar toen een halve finale plaats werd behaald. De dames hebben het toernooi afgesloten met een matige 6e plaats.

Junioren

Bij de junioren speelde Oranje goed. In de Heren Onder 21 klasse moest Oranje echter in de kwartfinales zijn meerdere erkennen in Groot-Brittannië. De wereldkampioen won ruim van onze junioren (6-2). Oranje won vervolgens wel de kraker om de 7e plaats tegen Polen met 5-3 en lieten daarmee onder andere grote landen als Spanje en Denemarken achter zich. Een knappe prestatie van dit nog jonge team! Ook de Dames Onder 21 speelde uitstekend vandaag. De Britten waren in de ochtend nog een klein maatje te groot (6-3). Maar later op de dag werd de wedstrijd om de vijfde plaats wel knap met 6-5 gewonnen van Spanje! De vijfde plaats van dit talentvolle team mag gerust een lichtpuntje op een verder donker kanopolo EK worden genoemd.