Eindejaarsquiz in Joppe zaterdag

Aalsmeer – Op zaterdag 29 december vindt in café Joppe de eindejaarsquiz plaats. De deelnemers krijgen tien rondes met vragen over het jaar 2018, zowel op sportief als muzikaal gebied. Natuurlijk ook over opmerkelijke gebeurtenissen afgelopen jaar. Verder zijn diverse lokale vragen in de quiz opgenomen. Er zijn rondes met muziek-fragmenten, audio-beelden en foto’s.

De eindejaarsquiz in Joppe in de Weteringstraat begint om 20.30 uur en duurt tot ongeveer 23.30 uur. Het winnende team gaat met een mooi aandenken naar huis.

De eindejaarsquiz is ook dit jaar populair en zat eigenlijk direct na de aankondiging om op te geven vol. Er heeft zich echter een team afgemeld, dus mogelijk is dit plaatsje nog vrij. Stuur hiervoor een mail naar jan@joppe.nl. De kosten zijn 7,50 euro per team (bestaande uit maximaal 5 personen).