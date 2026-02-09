Eigen podcast maken in de BiebFabriek

Mijdrecht/Abcoude – Kinderen die dromen van een eigen podcast krijgen deze voorjaarsvakantie de kans om achter de microfoon te kruipen. In de workshop ‘Podcast Maken’ van de BiebFabriek ontdekken deelnemers hoe een goede podcast ontstaat; van idee tot eindresultaat. Ze leren werken met geluid en microfoontechniek, schrijven een script en oefenen met presenteren.

De workshop vindt plaats maandag 16 februari in de Bibliotheek Mijdrecht en is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Voor kinderen die liever programmeren is er de workshop ‘Programmeer je eigen mini‑robot’. Hier leren zij een Ozobot zo te programmeren, dat deze zelfstandig een parcours aflegt. Deze workshop wordt georganiseerd woensdag 25 februari in de Bibliotheek Abcoude, voor kinderen van 7 tot 12 jaar.

Tijdens de voorjaarsvakantie biedt de BiebFabriek diverse creatieve workshops waarin kinderen kunnen ontdekken, onderzoeken en experimenteren. Alle activiteiten zijn gratis en deelname staat open voor alle kinderen; lidmaatschap van de Bibliotheek is niet nodig. Vooraf aanmelden is wel verplicht vanwege de beperkte beschikbaarheid.

Het volledige programma staat op www.bibliotheekuv.nl/biebfabriek.

Eigen postcast maken in de BiebFabriek. Foto: aangeleverd.