Vinkeveen – Op recreatiepark Buitenborgh Noord in Vinkeveen werd deze week een onverwachte stekelige gast met een nieuwsgierige snuit gespot: een egeltje, parmantig kuierend door het gras alsof hij de huisregels kwam inspecteren. Of hij op zoek was naar een herfstpicknick of gewoon even wilde ontsnappen aan de drukte nabij de parallel gelegen A2 blijft gissen. Eén ding is zeker: deze kleine passant herinnert ons eraan, dat de natuur soms gewoon zelf op visite komt.
Op de foto: Egeltje op Buitenborgh Noord. Foto: aangeleverd.