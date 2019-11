Eerste watertappunt voor de Jozefschool

Aalsmeer – De Jozefschool in de Gerberastraat is sinds maandagochtend nog gezonder dan ie al was. Met drinkwater mascotte Druppie opende wethouder Robbert-Jan van Duijn het eerste watertappunt op het schoolplein. Het tappunt is een initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht in samenwerking met de gemeente Aalsmeer.

JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Aalsmeer zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk, aantrekkelijk en toegankelijk te maken. Aalsmeer is een JOGG-gemeente en draagt samen met Team Sportservice Aalsmeer, GGD Amsterdam, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, Albert Heijn, Levarht en andere lokale partijen bij aan de JOGG-aanpak in Aalsmeer. De initiatieven dragen bij aan een gezondere jeugd door een gezonde leefstijl bij kinderen en hun ouders/verzorgers te bevorderen.

Samen met Druppie, de drinkwater mascotte, tapte wethouder Van Duijn het eerste flesje water vol. “Naast het eten van veel fruit, wat jullie al heel goed doen op de Jozefschool, kun je nu altijd je flesje met kraanwater vullen bij het tappunt”, gaf de wethouder de kinderen mee. “Jullie zijn een gezonde school en worden zo alleen maar gezonder. Daar mogen jullie best trots op zijn.”