Mijdrecht – We leven in een tijd waarin we altijd ‘aan’ staan. Onze aandacht wordt opgejaagd door meldingen, tijdlijnen en beelden die voorbijrazen: het is een wereld geworden die nooit lijkt te slapen. Dit heeft gevolgen voor het doen en laten van verschillende generaties, met burn-outs en nihilistische gevoelens van dien.

Zondag 9 november van 14.30 tot 17.30 uur, tijdens het eerste literair café bij Bibliotheek Mijdrecht, gaat schrijver en gastheer Youp de Haas in gesprek met dichter Alex Panhuizen, bekend van de dichtbundel ‘Helemaal prima’. Schrijvers en gasten schuiven aan om het gesprek te verdiepen. Gezamenlijk onderzoeken zij niet alleen wat deze thema’s betekenen voor ons dagelijks leven, maar ook hoe digitalisering en rusteloosheid in de literatuur zelf zichtbaar zijn: in romans, essays en poëzie. Door deze thema’s te bespreken met de gasten en het publiek komen er wellicht nieuwe inzichten tot stand.

Werkgroepleden en vrijwilligers gezocht

Om ook aan de komende data van Literair Café, drie keer per jaar, een boeiende invulling te geven, zoeken wij naar serieuze liefhebbers, die willen deelnemen aan een werkgroep. Ook zijn vrijwilligers van harte welkom om een handje te helpen tijdens deze bijeenkomsten of hieraan gerelateerde workshops.

Het literair café is een initiatief van Cultuurpunt Ronde Venen, schrijver Youp de Haas en Bibliotheek Mijdrecht. Entree is gratis. Wel graag vooraf aanmelden op www.bibliotheekuv.nl > kopje Doen, of bel naar de Bibliotheek Mijdrecht: 0297 – 281 476 om je op te geven. Voor deelname aan de werkgroep of als vrijwilliger aan de slag, stuur een bericht aan jessicaerdtsieck@gmail.com van Cultuurpunt Ronde Venen.

Op de foto: Youp de Haas. Foto: aangeleverd.