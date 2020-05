Eerste groei zichtbaar bij Voedselbanken

Regio – Voedselbanken signaleren een gemiddelde groei van 5 % met uitschieters van meer dan 10% in de eerste 4 maanden van het jaar. De groei in het aantal huishoudens gaat gelijk op met de groei van het aantal geholpen personen. Het merendeel van de Voedselbanken heeft inmiddels weer vertrouwen dat ze genoeg voedsel hebben om uit te delen en zien een eventuele verdere groei van klantenaantallen met vertrouwen tegemoet. Vergeleken met de situatie per eind 2019 zien Voedselbanken een toename van ruim 5%. Dat betekent dat ze wekelijks 5.000 meer mensen helpen. In totaal worden momenteel 93.000 mensen geholpen. Er zijn grote verschillen tussen Voedselbanken. Enkele voedselbanken melden een groei van ver boven de 10%. Er wordt nog uitgezocht waar deze verschillen vandaan komen. Corona beïnvloedt betrouwbaarheid van de cijfers over klanten aantallen.

Diverse Voedselbanken hebben de afgelopen weken geen formeel intakegesprek gehouden. Mensen, die zich aanmelden kregen gewoon direct voedselhulp, omdat diverse Voedselbanken ervoor kozen om mensen meteen uit de brand te helpen, zonder te registreren.

Niet wachten

Voedselbanken roepen op niet te wachten tot het te laat is. Veel mensen die door de coronacrisis nu in de problemen komen (bijvoorbeeld ZZP’ers en ondernemers) zullen onterecht kunnen veronderstellen dat ze niet in aanmerking komen voor voedselhulp omdat ze bijvoorbeeld vermogen hebben. De toelatingscriteria van de Voedselbanken zijn echter anders. Of je in aanmerking komt voor hulp van de Voedselbank, hangt af van de hoeveel geld die iemand maandelijks overhoudt voor eten en drinken. Eenvoudig gezegd werkt het zo: Alle inkomsten worden opgeteld en daar worden de vaste lasten van afgetrokken. Denk daarbij aan huur, water en licht. Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding. Is dit bedrag lager dan het ‘normbedrag’ van de Voedselbank? Dan kom je in aanmerking.

Veel steun

Voedselbanken roepen mensen op om zich niet nu onnodig in de schulden te steken met alle lange termijn gevolgen van dien. Inmiddels hebben alle Voedselbanken hun kerntaak op één op andere manier weer opgepakt en krijgen klanten in het hele land voedsel of (tijdelijk) supermarkt cadeaukaarten. Voedselbanken ontvingen de laatste weken overweldigend veel steun uit allerlei hoeken van de samenleving. Ook de businesspartners van de Voedselbanken droegen enorm bij en bevestigden hun steun voor de toekomst. Dat geeft de Voedselbanken het vertrouwen dat ze een verdere toename van het aantal klanten in de nabije toekomst aankunnen.