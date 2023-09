Eerste fietsrotonde Mijdrecht feestelijk geopend￼

Mijdrecht – Afgelopen week is de eerste fietsrotonde van De Ronde Venen in Mijdrecht op de kruising van de Ambachtsherensingel/Prinses Margrietlaan officieel geopend. Na een periode van intensieve werkzaamheden aan het kruispunt en de omliggende wegen, markeert deze verandering een grote stap voorwaarts in de verkeersveiligheid van de gemeente.

In aanwezigheid van omwonenden en de pers, namen de kinderburgemeesters en wethouder Vijselaar de leiding bij de feestelijke ceremonie. Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): “Deze nieuwe rotonde symboliseert onze toewijding aan veilig fietsen en maakt de voormalige kruising, die vaak als onoverzichtelijk en gevaarlijk werd ervaren, nu veel vriendelijker voor fietsers.” Samen met enkele aanwezige omstanders fietsten wethouder Vijselaar en de kinderburgemeesters een symbolische ronde om de gloednieuwe fietsrotonde officieel te openen. Om de feestelijke opening nog meer glans te geven, werd op deze zonnige en warme dag ijs uitgedeeld aan het aanwezige publiek.

Vernieuwde verkeerssituatie

Deze nieuwe fietsrotonde is een belangrijke ontwikkeling van de verkeersveiligheid in onze gemeente. De voormalige kruising werd vaak als onoverzichtelijk ervaren en was onveilig voor fietsers. De herinrichting heeft geleid tot een kruispunt dat nu overzichtelijk en gelijkwaardig is. Fietsers hebben hier nu voorrang op andere weggebruikers, wat duidelijk wordt aangegeven door middel van haaientanden en een opvallende rode coating. Deze verbeteringen zullen bijdragen aan een veiligere en aangenamere verkeerservaring voor iedereen.