Eerste exemplaar Trots op Vinkeveen 2 uitgereikt

Vinkeveen – In de Jumbovestiging van Vinkeveen was het donderdag 8 april een feestelijke voorjaarsdag. Eigenaar Vincent Schuijt reikte de ‘eerste exemplaren’ uit van het stickerboek ‘Trots op Vinkeveen 2’ aan twee bestuursleden van de historische vereniging De Proosdijlanden: Hans van Zwieten en Jaap Meulstee. Beide heren zijn opnieuw verantwoordelijk voor de inhoud van het succesvolle verzamelalbum. Net als vorig jaar zochten zij de 216 stickerfoto’s en ruim 50 voorgedrukte grotere foto’s uit. Dit jaar geholpen door vele tientallen dorpsgenoten, die uit hun eigen fotoarchieven de meest nostalgische herinneringen opzochten. Van Zwieten: “Het stickerboek is gevuld met vele foto’s van herkenbare plekjes in het dorp, waar men de veranderingen uit de afgelopen halve eeuw nog in terug ziet. Wij vinden bijvoorbeeld het kippenbruggetje aan het einde van de Kerklaan of de overzichtsfoto vanaf het viaduct in de rijksweg A2 aan de Groenlandsekade erg fraai. Maar ook de foto’s vanaf de kerktoren of vanuit de lucht zijn een lust voor het oog. Daarnaast zullen Vinkeveners met weemoed herinneringen opdoen bij het bekijken van de diverse groepsfoto’s van verenigingen, waarop we veel bekende gezichten terugzien.”

Voor “De Proosdijlanden” is het een uitstekende reclame. De historische vereniging brengt al bijna veertig jaar de regionale geschiedenis in woord en beeld naar de plaatselijke bevolking. Het kwartaalblad ‘De Proosdijkroniek’ is het visitekaartje, maar ook de website (Proosdijlanden.nl), met een rijk gevulde beeldbank, is een pareltje om te bezoeken. Meulstee: “In deze actieperiode kunnen mensen lid worden van de historische vereniging. Nu lid worden betekent dat men de helft van het lidmaatschapsgeld als Jumbocadeaubon terugkrijgt (en daarnaast dingt men ook nog mee naar drie extra cadeaubonnen). En, wellicht nog sympathieker is het idee van Vincent Schuijt om bij aankoop van een boek (à € 2,50) een waardebon van € 5,- euro aan de klant terug te geven. Die bon is in te wisselen bij de plaatselijke horeca en de horeca-eigenaren kunnen de ingeleverde bonnen weer verzilveren bij de Jumbo. Kortom een sterk dorpsgericht geheel, waar we als plaatselijke historische vereniging ook heel content mee zijn.”

Op bijgaande foto:

Van rechts naar links Jumbo-eigenaar Vincent Schuijt, Hans van Zwieten en Jaap Meulstee.