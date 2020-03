Eerste digitale geboorteaangifte in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Op 25 februari jl. werd om 4.38 uur ‘s morgens in Abcoude Maxim Christmann geboren. Zo klein als hij is, heeft hij in gemeente De Ronde Venen voor een primeur gezorgd: de eerste digitale geboorteaangifte. Gemeente De Ronde Venen werkt hard aan uitbreiding van de digitale dienstverlening. Het past bij de huidige tijd dat inwoners steeds meer online kunnen regelen. Ze hoeven dan niet meer naar het gemeentehuis te komen en zijn niet gebonden aan de openingstijden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aanvragen van een uittreksel, doorgeven van een verhuizing en het regelen van een parkeerontheffing. Bij elkaar al zo’n vijftig zaken. En dat aantal groeit.

Eerste digitale geboorteaangifte

Sinds kort kan een kersverse ouder ook de geboorteaangifte vanuit eigen huis regelen. De vader van Maxim was aangenaam verrast: “Toen ik een afspraak wilde maken om Maxim bij de burgerlijke stand aan te geven, hoorde ik dat ik daarvoor helemaal niet langs hoefde te komen. Dat kwam prima uit, des te meer tijd is er om van dit kleine mannetje te genieten!”

Om deze primeur een extra feestelijk tintje te geven, kwam burgemeester Maarten Divendal langs met bloemen en een kraamcadeau.

Verdere uitbreiding digitale dienstverlening

Op het gemeentehuis wordt intussen gewerkt aan verdere uitbreiding van de online dienstverlening. Zo is het binnenkort mogelijk om de melding voorgenomen huwelijk (ook wel bekend als ondertrouw) vanuit huis te regelen.

Overigens blijft iedereen ook altijd welkom om naar het gemeentehuis te komen. Een afspraak plannen kan via de website www.derondevenen.nl/afspraak of telefonisch via (0297) 291616.

Foto:

Baby Maxim met zijn ouders en burgemeester Maarten Divendal