Eerste bijenvolk voor Honey Highway Aalsmeer

Aalsmeer – Vol enthousiasme hebben de ondernemers van VBA Zuid in samenwerking met Schiphol Leefomgeving en Deborah Post van Honey Highway afgelopen vrijdag 13 september het eerste bijenvolk in de berm van Honey Highway Aalsmeer geplaatst. Deze Honey Highway, enige maanden geleden ingezaaid met meerjarige wilde bloemen, beslaat een oppervlakte van maar liefst 30.000 vierkante meter rondom het bedrijventerrein. In de biodynamische bijenkast kunnen de totaal 40.000 honingbijen overwinteren.

De 360 verschillende soorten wilde bijen en originele Nederlandse honingbij staan zwaar onder druk. Op biologisch-dynamische manier wordt omgegaan met deze Nederlandse honingbijen om ze weer terug te brengen in het landschap in plaats van het kunstmatige bijen houden.

De Honey Highway is daardoor ook educatie voor de duizenden mensen die op en rond het bedrijventerrein in Aalsmeer werken. Het bijenvolk kan men bekijken op de hoek van de ingang naar het bedrijventerrein VBA Zuid en de Legmeerdijk.

Biodiversiteit versus gras

In samenwerking met Schiphol Leefomgeving en tezamen met de ondernemers van VBA Zuid zijn de bermen die het terrein omzomen, professioneel voorbereid en ingezaaid met meerjarige inheemse natuurzaden. Ondernemer Leo Lamboo benadrukt: “Wij vinden dit initiatief heel belangrijk voor biodiversiteit en de bijen en zijn bijzonder blij dat dit tot stand is gekomen door Dutch Flower Group (DFG) en Schiphol Leefomgeving die hun schouders onder de Honey Highway in onze directe omgeving hebben gezet.”

Meer dan 40 soorten

De meer dan 40 soorten wilde bloemen komen in het voorjaar van 2020 in bloei. “Dit is niet alleen een prachtig gezicht, maar bovenal leveren deze wilde bloemen voedsel voor bijen, hommels en vlinders over zo’n grote mogelijke periode, zodat goed overwinteren mogelijk wordt”, aldus Harry Brockhoff van DFG.