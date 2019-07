Een zomer lang lees- en luisterplezier

Aalsmeer – Met de Bibliotheek lees en luister je jezelf helemaal ontspannen deze zomer. De VakantieBieb-app en de LuisterBieb-app bieden een aantal gratis titels voor zowel leden als niet-leden. Lenen mag tijdens de zomer extra lang en is er een speciaal zomerprogramma voor kinderen en volwassenen.



Wanneer je je voorbereidt op een week of twee genieten dan zit je koffer vaak al snel vol. Als je dan ook nog een leesmonster bent of niet kunt kiezen welke boeken je meeneemt, is het fijn als je een aantal boeken digitaal kunt meenemen. Dankzij de apps van de Bibliotheek ga je op reis met duizenden mooie verhalen in je koffer. Met de gratis VakantieBieb-app maak je tijdens de vakantie gratis kennis met digitaal lezen. De app heeft zo’n 50 toptitels en is ook te gebruiken als je nog niet lid bent. Neem je een abonnement bij de bieb, dan heb je toegang tot de gehele collectie van 27.000 e-books. Sluit jij liever je ogen wanneer je van een mooi verhaal geniet? Dan biedt de LuisterBieb-app uitkomst. Plug je koptelefoon in en droom weg terwijl je luistert naar verhalen als ‘De Buitenjongen’ van Paulo Cognetti.

Abonnement in de zomer

Met de nieuwe abonnementsvorm ‘Maandje Bieb’ is het ook mogelijk om alleen voor de zomer een lidmaatschap af te sluiten. Een abonnement kost maar €4 per maand en is maandelijks opzegbaar. Voor twee euro meer heb je de onbezorgde variant. Hiermee mag je je boeken zes weken thuishouden en betaal je geen boetes.

Zomeractiviteiten

Naast de collectie van de Bibliotheek biedt het lidmaatschap ook flinke korting op de deelname aan activiteiten. Voor volwassenen organiseert de Bibliotheek deze zomer bijvoorbeeld de Zomerschrijftafel waarbij deelnemers aan de hand van korte opdrachten schrijven over wat er in ze omgaat. Voor kinderen zijn er in juli en augustus extra veel Maakplaats-activiteiten, workshops en voorleessessies. Kijk voor het zomerprogramma op www.debibliotheekamstelland.nl/zomer



Voorkom leesachterstand

Connie Fransen, jeugdspecialist bij de Bibliotheek, heeft nog een belangrijke boodschap voor ouders: “Heb je jonge kinderen? Zorg er dan voor dat je met je gezin lekker veel gaat lezen in de vakantie. Zo voorkom je dat je kind tijdens de zomer achteruit gaat qua leesniveau. Het is ook nog eens een van de leukste bezigheden op vakantie. Ontdek je het plezier van lezen al op jonge leeftijd, dan heb je daar de rest van je leven plezier van.”

Connie is vorige maand genomineerd voor beste jeugdspecialist van Nederland. Kinderen kunnen een speciale ‘zomerlees’-bingokaart ophalen in de Bibliotheek waarmee ze worden aangemoedigd om meer te lezen.