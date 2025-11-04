‘Een vuilnisbelt vol honden en één man die ze niet vergeet’

Door Donald Esser

Wilnis/Kosovo – “Ik heb honden zien leven tussen kapotte koelkasten, rottend eten en plastic zakken. En ik heb een man ontmoet die daar, op die berg van ellende, hoop brengt.”

Een aansprekende quote en tegelijkertijd de opening van een schrijnende dierenleedsituatie van Eveline Veenvliet uit Wilnis. Zij is geen onbekende in de wereld van hondenliefhebbers. Als eigenaar van Aandacht voor je Hond, een uitlaatservice en trainingsbedrijf dat binnenkort haar driejarig bestaan viert, leeft ze dagelijks tussen kwispelende staarten en natte neuzen. Maar wat ze afgelopen september zag in Kosovo, veranderde haar kijk op hondenliefde voorgoed.

Betrokken hondenliefhebbers

Samen met betrokken hondenliefhebbers Reninka, Susan, Suze en Sadri Sopi, de oprichter van Stichting Animals Kosovo, reisde Eveline af naar Peja, een stad in het westen van Kosovo. “We wilden helpen. Vrijwilligers ondersteunen. Dierenartsen, asielbeheerders, mensen die dag in dag uit vechten voor zwerfdieren. Maar wat we daar aantroffen, tart elke verbeelding.”

Op een immense vuilnisbelt, waar de lucht zwaar is van verbrand plastic en rottend afval, leven meer dan duizend zwerfhonden. “Ze worden er gedumpt. Soms nog als pup. Ze groeien op tussen kapotte meubels, glasscherven en giftige stoffen. De overlevingskansen zijn nihil. Vooral voor de kleintjes.”

‘Hij is hun enige mens’

Maar tussen die uitzichtloosheid ontmoette Eveline iemand die haar diep raakte. “Een jonge man, vuilnisbeltwerker. Geen dierenarts, geen trainer. Maar in zijn vrije tijd zorgt hij voor honderden honden. Zonder geld, met weinig hulp. Hij voert ze, verzorgt ze, praat met ze. Hij is hun enige mens.”

Die ontmoeting leidde tot het ontstaan van De Vuilnisbakkies, een initiatief dat Eveline samen met de vrouwen opzette. “We konden niet terug naar Nederland en doen alsof we dit niet hadden gezien. Dus we zijn gaan plannen. Organiseren. Actievoeren.”

30.000 euro inzamelen

Het doel is helder: 30.000 euro inzamelen. “Daarmee kunnen we 500 honden castreren, een duurzame manier om de populatie te beheersen. En we willen vijf vangkooien aanschaffen, zodat we honden veilig kunnen vangen en helpen.”

De komende maanden staan bol van acties. “Sponsorwandelingen, benefietdiners, veilingen, markten; we zetten alles op alles. En we hopen dat mensen uit De Ronde Venen met ons meedoen. Want dit is niet alleen een Kosovaarse tragedie. Dit is een universeel verhaal over compassie.”

Dump je hond maar

Eveline’s stem breekt even als ze vertelt over een pup die ze op de vuilnisbelt zag. “De pup was door iemand uit de auto gezet en achtergelaten op de vuilnisbelt. Het leuke is ervan af en dan dump je je hond maar bij het afval.”

Wat kunnen mensen doen? “Volg ons op social media. Doneer. Kom naar een actie. Deel ons verhaal. Elke euro helpt. Elke gedeelde post telt. Samen kunnen we een verschil maken.”

En dan met een glimlach: “Ik geloof dat honden ons het beste in onszelf laten zien. En als we dat kunnen teruggeven – zelfs op een vuilnisbelt in Kosovo – dan zijn we goed bezig.”

Meer informatie over De Vuilnisbakkies: https://www.aandachtvoorjehond.nl/actie-steun-de-vuilnisbakkies.

In zijn vrije tijd zorgt hij voor meer dan duizend honden. Foto: aangeleverd.