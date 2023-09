Een vrolijke en zonnige Moederverwendag

Regio – Op zaterdag jl. organiseerden Rotary AMU voor de 19e keer de Moederverwendag. Deze dag is bedoeld om moeders uit Mijdrecht, Wilnis en directe omgeving, die dag in dag uit de zorg hebben voor een kind met een verstandelijke of lichamelijke beperking, in het zonnetje te zetten. Wij wilden hen trakteren op een heerlijke dag vol leuke belevenissen. Een dag waarop zij zorgeloos kunnen genieten.

De dag startte bij Graaf Jan, waar wethouder Anja Vijselaar de dames een mooie dag toewenste. Met de bus van Wintoours vertrok het gezelschap naar Hoorn, waar een interessante stadswandeling en een heerlijke vaartocht werden gemaakt. De prachtige Westfriese stad toonde zich van haar beste kant op deze zonovergoten dag! In de historische Hoofdtoren genoten de moeders van een smakelijke lunch, gevolgd door een bezoek aan het Museum van de 20e eeuw, waar herinneringen werden opgehaald en goede gesprekken werden gevoerd.

De bus bracht de dames vervolgens naar de biologische boerderij Hoeve Kazan in Nieuwveen, waar Saskia en John Joha het gezelschap welkom heetten. Hier werd door iedereen een persoonlijk verkoudheidsbalsem gemaakt van 100% natuurlijke ingrediënten. In de prachtig versierde schuur genoten de moeders van een heerlijk, met veel liefde bereid, biologisch diner.

Het was een geweldige dag waar de moeders verwend werden en waar er volop gelegenheid was met elkaar ervaringen uit te wisselen. De dag werd georganiseerd en verzorgd door Rotary Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn. Kent u, of bent u een moeder van een kind met een beperking en wilt u mogelijk volgend jaar ook mee neem dan vrijblijvend contact op met de organisatie: Aimée van Delden, 06 – 5425 5611.