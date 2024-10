Een stralende Emmaüsdag

Uithoorn – Het mooie weer was een goed voorteken. Een stralende zon en het geluid van de klokken nodigden de mensen afgelopen zondag uit om naar de kerk te komen. Onder het motto ‘Ontmoet, ontdek, beleef!’ was in de Rooms Katholieke kerk aan het Potgieterplein in Uithoorn een open dag georganiseerd, de Emmaüsdag: “Ontmoet de mensen die zich volop inzetten voor onze parochie. Ontdek wat er allemaal gebeurt en gedaan kan worden in de kerk. Beleef het enthousiasme, de energie en het geloof van deze gemeenschap.”

De dag begon met een eucharistieviering waarin pastor Marco en kapelaan Darek samen voorgingen. Bij het klaarmaken van de tafel werden ze geholpen door vier misdienaars. Na de viering werd zoals altijd koffie en thee in het Trefcentrum geserveerd, maar speciaal voor deze dag ook cup cakes en krentenbollen. Voor de kinderen stond voor de kerk een springkussen en was een grote tafel klaargezet met veel kleurplaten.

Werkgroepen

Alle werkgroepen van de parochie hadden zich ingespannen om deze parochiedag tot een succes te maken. Het kinderkoor OpMaat gaf een optreden met zang én dans, het koor Debuut zong een aantal acapella stukken en het Emmaüskoor hield een open repetitie waarbij het aantal zangers verdubbelde. Door het hele gebouw verspreid stonden informatiestands waar vrijwilligers enthousiast vertelden over wat ze in de kerk doen en vooral waarom ze het doen.

Een speurtocht met speciale vragen zorgde ervoor dat alle stands bezocht werden. Zo moest aan Ella van kerkversiering gevraagd worden welke bloem zij het mooist vindt en kon Alice van de wijkcontactpersonen vertellen dat zij ‘contact’ het aller-belangrijkste vindt in de kerk. Als alle antwoorden op de juiste plek ingevuld waren, kwam vanzelf de oplossing van de speurtocht tevoorschijn: Emmaüsdag.

Stilte

In de pastoreskamer liet Marlies geïnteresseerden ervaren hoe het is om in stilte tot jezelf en tot God te komen. In de hal van de kerk kon Joop alles vertellen over de bijbels die tentoongesteld waren. Vele mensen deden mee aan de quiz om mee te dingen naar de hoofdprijs: een bijbeltje van 2 bij 2,5 cm. De prijsuitreiking zal plaatsvinden na de viering op zondag 20 oktober.

De jongeren waren de hele dag actief om de Tijdcapsule 2034 voor te bereiden. Daarvoor gingen ze in gesprek met de bezoekers van hun stand. Aan het eind van de dag werden alle voorspellingen verzameld. Ook de foto’s die zij van de dag hadden gemaakt en het programmaboekje van de Emmaüsdag verdwenen in de capsule. In een hoek van de tuin werd vervolgens de tijdcapsule ingegraven. Over tien jaar zullen we zien of hun voorspellingen zijn uitgekomen.

Al met al een zeer geslaagd evenement.

Foto is aangeleverd.