Een reis om nooit te vergeten

Uithoorn – Op 17 augustus zijn Hennie Hogenberg en Amélie Broshuis teruggekeerd uit Zuid-Korea, waar zij de Wilde Vaart van Scouting Admiralengroep Uithoorn vertegenwoordigden bij de World Scout Jamboree (WSJ). Op dit vierjaarlijkse evenement ontmoeten scouts tussen de 14 en 18 jaar uit de hele wereld elkaar. Het wordt steeds in een ander land gehouden. Dit jaar waren er maar liefst 43.000 deelnemers uit 158 landen.

Het Nederlandse contigent bestond uit 1250 jeugddeelnemers verdeeld over ‘troepen’, die allemaal een insectennaam hadden. Daarnaast waren er nog 750 Nederlandse vrijwilligers mee als troepleiding of vrijwilliger om alles zowel rondom het Nederlandse contigent te regelen als om de internationale organisatie te ondersteunen. Met name deze laatste mensen hebben keihard gewerkt om alle faciliteiten op orde te krijgen, want dat was een paar dagen voor aanvang nog niet voor elkaar. Bovendien viel vlak voor de start extreem veel regen, waardoor de opening een dag moest worden uitgesteld.

Hittegolf

Daarna teisterde een hittegolf het kamp en omdat de Koreanen iedereen die ook maar een beetje niet lekker was, meteen naar het ziekenhuis stuurden, was er in de Nederlandse media veel ophef over de omstandigheden ter plaatse. Volgens Hennie en Amélie viel het echter allemaal wel mee. Er waren extra schaduwplekken en waterpunten gemaakt en als je het echt te warm had kon je even afkoelen in een bus met airconditioning.

Helaas waren de weergoden de Jamboree niet gunstig gezind en moesten alle scouts na een week worden geëvacueerd in verband met een naderende tyfoon. Dit was echter heel strak georganiseerd en voor alle deelnemers werd in recordtijd veilige opvang geregeld. Hennie en Amélie kwamen bij een opleidingscentrum van de brandweer terecht en kregen overdag een bijpassend programma, zoals spuiten met een brandweerslang, aardbevingstraining en abseilen. Een unieke ervaring, al was het jammer dat er nu geen contact met andere landen meer was. Gelukkig was er nog wel een gezamenlijke afsluiting, die verplaatst was naar het WK- stadion van Seoul. Tot slot werden de scouts nog op een spetterend K-pop concert getrakteerd met wel 20 acts.

Voor Hennie en Amélie zat de reis er nog niet op. Samen met hun troep ‘De Boskrekels’ hadden ze nog een korte nareis om het land zelf te leren kennen. Ze bezochten onder andere een tempel en de grens met Noord-Korea. Al met al was het een avontuur voor het leven.