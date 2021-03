Een ommetje met buurtgenoten

Aalsmeer – In het kader van loop eens een ommetje met een buurtgenoot zijn er door Participe kaarten ontwikkeld om een buurtgenoot uit te nodigen voor een ommetje. In de Hornmeer liggen deze kaarten bij supermarkt de Hoogvliet. Afgelopen weekend kwamen Thomas Visser en Chantal van Hilst-Dekker in actie. Zij liepen een ommetje met een jong gezin die bij hen in de straat woont. Lisanne en Bas, beiden geboren Aalsmeerders, wonen inmiddels alweer zes jaar in de Hornmeer.

Het Hornmeerpark is een ideale plek voor een ommetje van zo’n 20 minuten. Perfect om even in beweging te zijn, elkaar een beetje beter te leren kennen en om meer te weten te komen over hoe Lisanne en Bas de buurt ervaren. Ook Benthe op haar loopfiets en kleine Sven in de kinderwagen voelden zich op hun gemak in het park. Eerst even langs de geitjes, helaas nog even vanachter het hek, en daarna lekker met de loopfiets over de bruggetjes.

Tijdens het ommetje kwam ter sprake dat Bas en Lisanne blij zijn met de buurt. Steeds meer jonge gezinnen vinden hun weg terug naar onder andere de Hornmeer. Lisanne vroeg zich dan ook hardop af of er niet wat meer aandacht kan worden besteedt aan de speeltuin bij hen om de hoek. Leuk om tijdens de wandeling samen tot ideeën te komen om de woonwijk nóg fijner te maken. Thomas en Chantal kijken uit naar het volgende ommetje. Hoe fijn is het om laagdrempelig een bijdrage te leveren aan de saamhorigheid van je eigen buurt en je buren wat beter te leren kennen.

Foto: Lisanne en Bas en hun kinderen Benthe en Sven waren uitgenodigd voor een ommetje in ‘hun’ Hornmeer door Thomas (midden) en Chantal (niet op de foto).