Een nat Polderfeest, maar dat mocht de pret niet drukken!

De Kwakel – De meeste Kwakelaars kunnen zich niet heugen dat het zo slecht weer is geweest met Polderfeest, maar dat mocht de pret niet drukken. De Kwakelaars trotseerden de regen en met wat kleine aanpassingen werd het weer een groot feest.

Het Feestcomité De Kwakel viert dit jaar haar 75-jarig jubileum en daarom was aan de Kwakelaars gevraagd oude foto’s op te sturen. Deze zijn o.a. afgedrukt in het magazine/programmaboekje dat huis-aan-huis was verspreid, maar waren ook levensgroot afgedrukt op de hekken rond het feestterrein en zorgden voor een terugblik op de geschiedenis van het Feestcomité. De vrolijke slingers die door Ons Tweede Thuis waren vervaardigd zorgden voor een vrolijk tintje op het natte evenemententerrein.

Binnen

Op woensdag ging het Polderfeest van start met Polderfood. Normaal gesproken staan de foodtrucks en de tafels op het veld, maar vanwege de slechte weersvoorspellingen koos de organisatie ervoor om Polderfood dit jaar naar binnen te halen. En dat bleek een goede zet. Terwijl de regen met bakken uit de lucht kwam was het binnen een gezellige boel. Ook Burgemeester Heiliegers was aanwezig en feliciteerde het Feestcomité met haar 75-jarige jubileum en overhandigde namens de Gemeente Uithoorn een cheque van van 500 euro aan Albert Blommestijn, de voorzitter van het comité.

Op deze country-editie van Polderfood stond ook de rodeostier in de tent. De cowgirls in De Kwakel hebben duidelijk betere skills dan de cowboys, want Babet van Rijn en Vita Kooyman waren de winnaars in de jeugdcategorie en Lexi Romme bleef van alle ouderen het langst op de stier zitten.

Polderloop

Donderdag stond traditiegetrouw de Polderloop op het programma. Samen met AKU werd de 35e Polderloop georganiseerd. Jong en oud deed mee en het was weer een mooi sportief evenement. Burgemeester Heiliegers loste eerst het startschot voor de G-run en daarna nogmaals voor de kidsrun. Na de kinderen gingen de volwassen van start voor de 4 en 10 km run.

Vrijdagmiddag waren er 200 kinderen die de show met ‘De Magische Kast’ bijwoonden. Een mooie mix van goochelen, jongleren en entertainment. De kinderen genoten en leefden met Huub mee in zijn pogingen om de kast van slot te krijgen.

De vrijdagavond startte met een nostalgische band. The Glamrocks speelden hits uit 60’s en 70’s. De wat oudere jeugd rockte lekker met de band mee en voor de jongeren was het even afwachten tot René Karst het podium betrad en er een mooi feestje van maakte.

Zeskamp

Nog een traditie op het Polderfeest is de zeskamp. Vanaf de beginjaren van het Polderfeest staat deze zaterdagmiddag op het programma. Het is al jaren één van de populairste onderdelen van het Polderfeest. Als 1 mei de inschrijving open staat duurt het slechts een tweetal weken alvorens het maximale aantal van 60 teams bereikt is.

De teams stonden weer vrolijk uitgedost aan de start en er werd weer hard gestreden om de wisselbokaal. Pim Blommestijn gleed het verste op de buikglijbaan en mag zich het komende jaren Kwakels kampioen noemen en Daniek Fransen behaalde deze titel bij de vrouwen.

Na de prijsuitreiking van de zeskamp was het de beurt aan ‘Ome Co’. Deze Kwakelse band bestaat uit jongeren die de weg naar het Polderfeest al jaren weten te vinden. Vroeger stonden ze eendjes te vissen bij de waterbak en deze middag stonden ze voor de tweede keer op het podium bij Polderfeest. Het was één groot feest. De mannen van ‘Ome Co’ hadden een mooie act ingestudeerd en het Kwakelse publiek ging uit z’n dak.

Opgefrist

Nadat iedereen thuis weer een beetje was opgefrist en de tent weer was schoongeveegd was het zaterdagavond tijd voor de ‘Wunderbare Tiroler Abend’. Barry Fest trapte af, gevolg door Marco Kraats en Immer Hansi zorgde voor een mooi slot-akkoord. Net als vrijdagavond stond DJ Danza achter de draaitafel en maakte het feest compleet.

Zondag keken de leden van het Feestcomité angstig omhoog naar de grijze lucht en naar de buienradar die allemaal regen voorspelden. Alle tentjes, parasols etc. werden uit de berging gehaald en toen was het afwachten. Kwakelaars zijn gelukkig niet bang voor regen en vlak na de opening renden de eerste kinderen het veld op. Ondanks alle nattigheid die uit de lucht viel vermaakten de kinderen zich prima, en ook de ouderen vermaakten zich prima in de tent. De brassband liep niet over het veld, maar speelden binnen op het podium en het was wat drukker in de tent dan andere jaren op zondag. Dat zorgde voor veel gezelligheid in de tent en iedereen kon goed alle snorren bewonderen tijdens de Mr. Snor-verkiezing. Veel Kwakelaars hadden de afgelopen maanden hun snor laten staan om mee te dingen naar de titel. Op het veld werd met de krachten gesmeten bij het strijkijzer zwaaien. Mike van Zaal toonde het meeste zijn spierballen en wist het strijkijzer het langste rond te laten gaan.

Volkszanger Ammar had dit jaar de eer om het Polderfeest te mogen afsluiten. Nog eenmaal gingen de voetjes van de vloer en de handen op elkaar en om 18.00 uur was het 36e Polderfeest ten einde.

Het Feestcomité De Kwakel kijkt weer terug op een geslaagde editie van het Polderfeest. Iets natter dan we gewend zijn, maar zeker niet minder gezellig.

Het Feestcomité wil alle leden en vrijwilligers bedankten voor hun inzet en ook zeker de EHBO-ers van St. Vincentius die altijd klaar staan om het Feestcomité te ondersteunen tijdens evenementen. Het comité bestaat dit jaar 75 jaar en we gaan gestaag door; op naar de 100!

Het zal een paar weken rustig zijn in De Kwakel en dan barst alweer het volgende feestje los. De Kwakelaars zijn al volop bezig met de voorbereidingen voor de kermisoptochten. De eerste zondag van september gaat de 120e kinderoptocht van start en op dinsdag volgt de ‘grote optocht’.