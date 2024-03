Regentonnen voor bewoners Cazas Wonen

De Ronde Venen – Een mooi sociaal gebaar van Inwoners Voor Inwoners (IVI) De Ronde Venen, die zorgt dat bewoners waar nu groot onderhoud gedaan is door Cazas Wonen de laatste toevoeging krijgen. “Ik ben heel blij dat we met de regentonnen het puntje op de i kunnen zetten in ons renovatieproject waarbij onze woningen zijn verduurzaamd en een energielabelstap hebben gemaakt van D naar A+ ”, aldus Piet van Rooij senior procesleider van Cazas Wonen.

Stichting Inwoners voor Inwoners (IVI) belde Cazas Wonen dat zij 35 regentonnen beschikbaar wilde stellen aan bewoners van Cazas Wonen. “Bij de succesvolle regentonactie in 2023 hebben een aantal inwoners de regenton weer beschikbaar gesteld voor een goed doel”, aldus Henk Verhoek van IVI. In overleg tussen IVI en Cazas Wonen is ervoor gekozen om de door de inwoners beschikbaar gestelde regentonnen in te zetten bij het groot onderhoudsproject voor bewoners van Cazas Wonen. “De klimaatcrisis wordt steeds meer zichtbaar. Door in te gaan op het mooie initiatief van IVI dragen we samen een steentje bij om de opwarming van de aarde met kleine stapjes tegen te gaan. Cazas Wonen dankt de stichting voor hun idee en hoopt dat we in de toekomst vaker samen kunnen werken aan verschillende thema’s om bewoners te helpen waar nodig is” aldus Cazas Wonen.