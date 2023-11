Een diploma voor alle stokstaartjes van Qui Vive￼

De Kwakel – Begin september begon een grote groep enthousiaste kinderen van 4, 5 tot 6 jaar oud met het najaarsblok van de stokstaartjestrainingen op Qui Vive en afgelopen zondag was het alweer de laatste hockeytraining van dit blok. Een gezellige manier om de zondagochtend sportief te beginnen. Ook voor de ouders was het leuk om naast het veld met een kopje koffie in de hand hun zoon/dochter lekker in de weer te zien gaan. De laatste training stond in het teken van een pietentraining. De kinderen, meerderen verkleed als Sinterklaas of Piet, deden allerlei hockeyoefeningen in pietenstyle. Na afloop van deze laatste najaarstraining ontvingen alle stokstaartjes een welverdiend diploma. Hierbij mochten alle groepjes onder luid applaus naar voren komen en gingen de kinderen met hun trainster en het diploma op de foto. Naast alle stokstaartjes zijn ook alle (jeugd)trainers van de zondagochtend (Athena, Chanaya, Emma, Esmee, Marieke, Alex, Sam, Sanne, Yara en Virginia) in het zonnetje gezet want zonder (jeugd)trainers zijn er geen trainingen. Qui Vive is ontzettend blij met alle jeugdtrainers die zich, naast alle vaste trainers, in het weekend en/of door de weeks zo inzetten om de jeugd te leren hockeyen.