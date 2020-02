Een dag op stap met wethouder Kabout

Aalsmeer – Zo maar een dag uit het leven van een wethouder in Aalsmeer. Bart Kabout opende vrijdag 28 februari met mascotte Druppie en een aantal leerlingen het nieuwe waterpunt bij basisschool De Ruimte. Dubbel feest op deze basisschool in Kudelstaart, naast een waterpunt ook een nieuwe naam voor voorheen De Graankorrel.

Waterfront en Rooie Dorp

Daarna wachtte de volgende taak voor wethouder Kabout. Hij ondertekende het contract met de aannemers voor de aanleg van het Waterfront en hij sloeg samen met bewoonster Hedwig van der Peet de eerste paal voor het Rooie Dorp langs de Machineweg. Heel goed nieuws, want de realisatie van woningbouw op deze locatie heeft lang op zich laten wachten. Afgelopen woensdag was gestart van de voorbereidende werkzaamheden en nu de officiële eerste paal de grond ingeslagen is, kan aangevangen worden met de bouw van (huur)woningen.

Eerste paal voor het Rooie Dorp.

Schiphol

De dag was hiermee voor wethouder Kabout nog niet ten einde. Na alle feestelijkheden wachtte een serieuze taak. De wethouder had een eerste persoonlijke kennismaking met directeur Dick Benschop van luchthaven Schiphol en heeft uiteraard de zorgen van inwoners over de (geluids)overlast van vliegtuigen ter sprake gebracht. Maandag maar weer een ‘gewoon’ dagje werken in het gemeentehuis?!

Bron en foto’s: Gemeente Aalsmeer