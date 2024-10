Eefje bedankt Mamapoli Ziekenhuis Amstelland

Amstelland – De wens van Eefje van Dijk uit Uithoorn is onlangs in vervulling gegaan dankzij de Wensbank van Ziekenhuis Amstelland. Eefje wilde het team van de Mammapoli op een speciale manier bedanken voor de zorg en steun die zij had ontvangen tijdens haar behandeling. “De liefste en meest zorgzame mensen die ik me kon wensen hebben me begeleid op de Mammapoli. Ik wilde hen hiervoor verrassen,” aldus Eefje.

Deskundig en lief

Nietsvermoedend werd het team, bestaande uit verpleegkundigen, chirurgen, oncologen en radiologen, uitgenodigd naar een ruimte waar hen een feestelijk gedekte tafel wachtte. De lunch, aangeboden door Vermaat Groep, werd geserveerd terwijl Eefje het team met emotionele woorden toesprak. “Ik ben jullie zo dankbaar. Mede door jullie heb ik deze moeilijke periode doorstaan. Jullie zijn deskundig en lief tegelijk en zorgden voor een thuisgevoel,” sprak ze, zichtbaar ontroerd. Toen alles achter de rug was, miste ik jullie gewoon,” voegde ze lachend toe.

Info over borstkanker

Oktober staat wereldwijd in het teken van borstkanker. Om deze maand extra aandacht te geven, organiseert Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen op woensdag 23 oktober een speciale informatieochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Tijdens deze ochtend is er een presentatie over externe borstprotheses en gelegenheid om met elkaar in contact te komen en vragen te stellen aan het mammateam. Aanmelden kan via de website van Ziekenhuis Amstelland: www.ziekenhuisamstelland.nl.

Wensen die uitkomen

De wens van Eefje is één van de vele wensen die vervuld zijn via de Wensbank van Ziekenhuis Amstelland. Hier kunnen patiënten, bezoekers en medewerkers hun wensen indienen, die regelmatig door het ziekenhuis en WISH3 in vervulling worden gebracht. Met dit initiatief wil Ziekenhuis Amstelland niet alleen persoonlijke zorg bieden, maar ook een positieve impact hebben op de regio.

Foto: Eefje bedankt het Mamapoli-team van Ziekenhuis Amstelland (foto aangeleverd).