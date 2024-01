Echtparen vieren trouwdag met burgemeester

Uithoorn – In het Spoorhuis ontmoette burgemeester Pieter Heiliegers vorige week zeven echtparen die hun 50e trouwdag vieren. De echtelieden stapten in de periode oktober-december van het jaar 1973 in het huwelijksbootje. De burgervader maakte met iedereen een praatje. Onder het genot van een gebakje, koffie en thee werd er gepraat over de huwelijksdag, de kinderen en kleinkinderen en het leven in Uithoorn of De Kwakel.

In zijn welkomstwoord noemde de burgemeester enkele gebeurtenissen uit ‘het huwelijksjaar’ 1973. Zoals de opening van het World Trade Center in New York, de zogenaamde Twin Towers die er helaas nu niet meer staan. Maar ook (uiteraard) voetbalnieuws uit die tijd. Zo vertelde de burgemeester dat in hun huwelijksjaar niemand minder dan Johan Cruijff Nederland verliet en naar Barcelona verhuisde. En in Belgrado wint Ajax voor de derde keer op rij de Europacup I. In de finale wordt Juventus verslagen met 1-0; het winnende doelpunt is van Johnny Rep. En niet Ajax, maar Roda JC wordt landskampioen over het seizoen 1972/1973.

Traditie

Enkele jaren terug is de gemeente Uithoorn gestart om de gouden bruidsparen gezamenlijk, in etappes, uit te nodigen. De bijeenkomsten zijn inmiddels een traditie geworden. De gouden echtparen lieten aan de burgervader weten het enorm te waarderen. “Het is leuk om andere stellen te ontmoeten die in hetzelfde jaar in het huwelijk zijn getreden,” aldus een van de echtparen.

Na afloop kregen de gouden koppels een cadeautje mee en een bos bloemen in de gemeentelijke kleuren paars/geel. Ook krijgen zij de groepsfoto thuisgestuurd.