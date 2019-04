Echtpaar Zwetsloot 60 jaar getrouwd

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte bracht afgelopen dinsdag 23 april de familie Zwetsloot een bezoek vanwege hun zestigjarig huwelijk. Leny krijgt meteen drie zoenen van de spontane burgemeester die zijn derde werkdag er bijna op heeft zitten. Een boeket bloemen en de kopie van de originele trouwakte worden daarbij overhandigd. “Wat woont u hier prachtig!”, roept Gido en werpt een blik door het voorraam van het appartement in de Gerberastraat. Het echtpaar woont hier vanaf de bouw, veertien jaar geleden.

Gerard Zwetsloot, die van jongs af aan Bob genoemd wordt, omdat zijn vader ook Gerard heette, zit sinds die tijd in de VVE en helpt mee aan de technische aspecten. Er werd getrouwd in Vinkeveen. Meneer komt uit Nessersluis en zijn zus was bevriend met Leny, geboren als Helena Adriana van Leeuwen, zodoende ontmoetten zij elkaar. Ze hadden vijf jaar verkering. Uit het huwelijk kwamen twee kinderen en drie kleinkinderen. “De oogst is niet zo groot, maar ik ben er erg blij mee.” Aldus een tevreden Leny.

Op de vraag van de burgemeester hoe ze al die aandacht vinden (de complete Aalsmeerse pers is vertegenwoordigd in de woonkamer) antwoordt zij dat ze dat helemaal niet gewend is, maar het toch eigenlijk wel leuk vindt. Meneer is drieënveertig jaar werkzaam geweest in de bloemensector, vandaar dat er vanaf hun trouwen gewoond ging worden in Aalsmeer, op de Hornweg.

Het stel is nog goed gezond en redelijk ter been. Mevrouw doet wekelijks aan bewegingsgymnastiek en meneer probeert zijn conditie op peil te houden achter de rollator. Vroeger fietsten ze veel. Ook fietsvakanties werden ondernomen, maar door evenwichtsstoornis is dit voor de achtentachtig jarige Bob helaas niet meer mogelijk. Zijn vier jaar jongere vrouw fietst nog wel. “En ik ben mobiel met mijn 30km autootje en wil graag een scootmobiel.”



Sport en muziek

Vroeger deed Bob aan voetbal, Leny volleybalde. Tegenwoordig wordt graag naar sport gekeken op televisie. “Wielrennen, hockey, damesvoetbal. We vinden alles mooi.” De familie is muzikaal. Samen speelden ze saxofoon. Hun dochter (ook aanwezig tijdens het bezoek van de burgervader) is afgestudeerd aan het conservatorium en speelt accordeon. Gido Oude Kotte is benieuwd naar het grootste verschil met vroeger en Bob antwoordt: “Tja, vroeger was alles minder hectisch. Het gaat tegenwoordig allemaal zo snel, maar ik begin niet aan een computer hoor, het kan ook allemaal best nog met de hand.”

Afgelopen zaterdag is er feest gevierd in het Wapen van Aalsmeer. Veertig familieleden en vrienden kwamen het diamanten echtpaar feliciteren onder het genot van koffie en daarna een lopend buffet. “Het was fantastisch!” Ook namens de Nieuwe Meerbode; van harte gefeliciteerd.



Door Miranda Gommans