E.H.B.O. Lucas Vinkeveen oefent met brandweer

Vinkeveen – Op dinsdag 5 en dinsdag 12 maart hebben E.H.B.O.-vereniging Lucas Vinkeveen en de vrijwillige brandweer van Vinkeveen twee gezamenlijke oefenavonden gehouden op het terrein van de brandweerpost in Vinkeveen. De in groten getale aanwezige leden van zowel E.H.B.O.-vereniging Lucas, alsook van de vrijwillige brandweer kregen een mix van informatie en oefeningen voorgeschoteld. Alle aanwezig deelnemers werden, na een informatieve uiteenzetting over de E.H.B.O.-vereniging Lucas en de vrijwillige brandweer, in vijf groepen verdeeld. In circuitvorm gingen de groepjes langs verschillende posten, onder begeleiding van een ervaren lid van de brandweer en/of een kaderlid van de E.H.B.O.-vereniging. Er werd kennisgemaakt met de ‘eerste uitrukwagen’ van de brandweer, de1431; er werd geoefend met het doven van een ‘vlam in de pan’; er werd geoefend met het openknippen van een auto; er werd gereanimeerd; er werd een slachtoffer met buikletsel uit een auto gehaald waarvan de motor nog draaide en er werd een bewusteloos slachtoffer uit een met rook gevuld, donker magazijn gehaald.

Geslaagde avonden

Al met al mag geconcludeerd worden dat het twee geslaagde avonden waren die in goede, ontspannen sfeer verliepen. Daarbij is de conclusie van de schrijver van dit artikel dat het toch ook weer leerzaam was; bij het veilig uit een auto halen van een slachtoffer, wetende dat de motor nog loopt, komt meer kijken dan je in eerste instantie zou denken.

Grote dank aan alle vrijwilligers van E.H.B.O.-vereniging Lucas Vinkeveen en de vrijwillige brandweer Vinkeveen die deze avond mogelijk hebben gemaakt. Tevens gaat de dank uit naar de brandweer voor het beschikbaar stellen van de ruimte.