Dynamite Bluesband live in The Shack

Oude Meer – Voor de liefhebbers van een potje pittige blues heeft The Shack op zondag 12 januari weer een geweldige band op het podium staan. The Dynamite Bluesband is een high energy band en speelt opzwepende, vette vuige blues. Deze fantastische band werd het afgelopen jaar derde op de European Blues challenge op de Azoren. Zanger en harmonicablazer Wesley van Werkhoven heeft een heerlijke rauwe stem en blaast de longen uit z’n lijf. Op het strakke stevige ritme van drummer Jan Aandewiel en de stuwende en pompende baslijnen van Renzo van Leeuwen kunnen Wesley op de smoelenschaaf en JJ van Duijn met zijn fabelachtig en schroeiend gitaarspel helemaal los. Met hun splinternieuwe album ‘Medicine’ op zak gaat deze band een spetterende show neerzetten. Ervaar op zondag 12 januari zelf maar hoe deze gasten je van je sokken afblazen.

JJ Sharp & The SaltyDog

De nieuwe samenwerking van JJ Sharp & The SaltyDog brengt een zeldzame mix van krachtige nummers afgewisseld met rauwe blues en rustige ballads met nummers van onder andere BB-King, Eric Clapton, Albert King, Allman Brothers, Boz Scaggs, maar ook eigen werk. Een band met een show die boeit van begin tot het einde. Zondag 19 januari staan JJ Sharp & The SaltyDog in The Shack!

Zondagmiddag 12 januari is The Shack open om 15.00 uur en aanvang Dynamite Blues Band is om 16.00 uur. Entree 10 euro. Voor alle info: www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer