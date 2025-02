Dynamische huizenmarkt in Uithoorn en De Ronde Venen

Regio – In Uithoorn is de gemiddelde vraagprijs voor een woning momenteel ongeveer 554.429 euro. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van de specifieke kenmerken van de woning. De gemiddelde verkoopprijs ligt iets lager, rond de 528.975 euro.

De huizenmarkt in Uithoorn is relatief dynamisch, met een gemiddelde verkoopduur van slechts 15 dagen. Dit betekent dat woningen snel van eigenaar wisselen, wat kan wijzen op een hoge vraag naar woningen in dit gebied. De gemiddelde vierkantemeterprijs in Uithoorn is 4.387 euro, wat een lichte stijging is ten opzichte van het vorige jaar.

In De Ronde Venen ligt de gemiddelde vraagprijs voor een woning aanzienlijk hoger, namelijk rond de 918.364 euro. Dit verschil kan deels worden verklaard door de aanwezigheid van duurdere woningtypes, zoals villa’s, die goed vertegenwoordigd zijn in dit gebied. De gemiddelde verkoopduur van woningen in De Ronde Venen is 27 dagen, wat nog steeds relatief snel is, maar iets langer dan in Uithoorn. De gemiddelde vierkantemeterprijs in De Ronde Venen is 5.704 euro, wat een forse stijging is ten opzichte van het vorige jaar.

Beide gemeenten hebben hun eigen unieke kenmerken en voordelen. Uithoorn biedt een iets betaalbaarder alternatief met een snelle doorlooptijd voor woningverkopen, terwijl De Ronde Venen hogere prijzen heeft, maar ook een breder scala aan luxere woningen. Voor potentiële kopers is het belangrijk om deze factoren in overweging te nemen bij het maken van een beslissing.

Vinkeveld in Vinkeveen. Foto: Bolton Groep.