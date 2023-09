Duo-expositie van veelzijdige kunstenaars￼

Mijdrecht – Van 21 tot en met 30 september exposeren Ellen Meijer en Nico van Oosten in de galerie van kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht. De expositie met aansprekende schilderijen en foto’s kunt u elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 16 uur bezoeken. Op de laatste dag, zaterdag 30 september, is de expositie tot 17 uur geopend en kunt u, onder het genot van een hapje en drankje, met beide kunstenaars in gesprek gaan over hun werk.

Nico van Oosten

Nico van Oosten (1957) fotografeert al vanaf zijn 15de jaar met een kleinbeeldcamera. Hij schilderde van 1991 tot en met 2018 bij Atelier de Kromme Mijdrecht. Daarna volgde hij van 2019 tot 2021 een tweejarige basisopleiding beeldende vorming aan de Nieuwe Academie in Utrecht. Nico van Oosten toont in de expositie schilderijen en foto’s van landschappen. Voor de schilderijen van landschappen liet hij zich inspireren door het kleurrijke werk van Wim Oepts. Daarnaast zijn er ook schilderijen van natuurlijke en door mensen gemaakte structuren, die hij deels maakte als afstudeerproject aan de Nieuwe Academie.

Ellen Meijer

Ellen Meijer (1961) is professioneel fotograaf, beeldend kunstenaar en docent. Ze houdt van sprekende, vaak kleurrijke beelden die een verhaal vertellen. Je zou haar het beste kunnen omschrijven als ‘beeldmaker’. De kunstfoto’s en schilderijen die zij exposeert zijn vol kleur en expressie en bevinden zich tussen figuratief en abstract in. Soms herken je een mensfiguur, portret, bloemen of vormen van een stilleven. Ook zijn er mixed-media werken te zien, waarin schilderkunst en fotografie gecombineerd worden. Naast haar vrije kunst werkt Ellen ook veel in opdracht.