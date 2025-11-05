Duo-expositie toont kracht bescheiden meesterschap

Mijdrecht – In Mijdrecht, Winkelcentrum De Lindeboom, is nog tot en met 8 november een bijzondere kunstexpositie te zien die de aandacht verdient van kunstliefhebbers én nieuwsgierige voorbijgangers. Daar kunstenaars Peter van Eekelen en Hans van der Pol hun werk in een duo-expositie die niet alleen visueel intrigeert, maar ook een bescheiden pleidooi houdt voor de zichtbaarheid van lokale kunstenaars.

KunstRondeVenen

De tentoonstelling, onderdeel van KunstRondeVenen, loopt nog tot en met 8 november en biedt een gevarieerd palet aan werken die getuigen van vakmanschap, visie en een diepgewortelde liefde voor het ambacht. De kunstenaars zelf blijven liever op de achtergrond en laten hun werk spreken. Toch roept deze expositie de vraag op of het niet juist tijd is om kunstenaars meer naar voren te schuiven, als herkenbare, aanspreekbare gezichten van de lokale cultuur.

De locatie, de Lindeboom, blijkt een uitdaging: laagdrempeligheid is het streven, maar de drempel blijkt in de praktijk soms letterlijk en figuurlijk hoog. “Je hoeft niets te kopen”, benadrukt een bezoeker, “maar gewoon even genieten van wat deze kunstenaars te bieden hebben.” En dat is veel.

De duo-expositie is vrij toegankelijk en nodigt uit tot een museum-achtige ervaring, zonder entreebewijs. Een kans voor bewoners van De Ronde Venen om kunst te beleven in eigen gemeente en misschien ook om het gesprek aan te gaan met de makers achter het werk. Wie nog niet is geweest, heeft tot 8 november de tijd om zich te laten verrassen door deze unieke samenwerking tussen Van Eekelen en Van der Pol.

Op de foto: In de Lindeboom tonen kunstenaars Peter van Eekelen en Hans van der Pol nog tot en met 8 februari hun werk. Foto: Wilco de Vries.