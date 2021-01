Drukte op lokale wegen heeft aandacht Hovasz

Aalsmeer – Het is de projectleiders van Hovasz en natuurlijk ook de gemeente opgevallen dat het behoorlijk druk is op de lokale wegen in Aalsmeer. Vanwege de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg is het gedeelte tussen de J.C. Mensinglaan en de Stommeerkade afgesloten en is vanaf de Aalsmeerderbrug tot de Van Cleeffkade voor het verkeer elk één weghelft beschikbaar.

Voor de realisatie van diverse rotondes op de kruisingen is het tot ongeveer eind februari ook niet mogelijk het Centrum in en uit te rijden via de Dorpsstraat. De omleiding voor al het verkeer richting het Centrum (vanaf Hoofddorp), maar ook naar de nieuwe N201 en Uithoorn gaat via de Van Cleeffkade, de Stations-, Stommeer- en Kudelstaartseweg en dit geeft (te) veel verkeer, waaronder ook grote vrachtwagens.

Hovasz laat weten meerdere opmerkingen gekregen te hebben over de drukte op deze lokale wegen. Verkeersdeskundigen gaan de locaties ter plaatse bekijken en kijken of er meerdere mogelijkheden zijn om vooral het zware verkeer (vrachtwagens) een andere route te laten nemen.

Oversteek fietsers/voetgangers

Ook is door Hovasz de situatie voor fietsers en voetgangers bij de oversteek van de Burgemeester Kasteleinweg bij de Van Cleeffkade en de Oosteinderweg opgepakt. Er werd door menig inwoner aangegeven dat niet duidelijk is waar zij te voet of fietsend de weg over kunnen steken. Er is wel rekening meegehouden, want de oversteek zit voor beide richtingen aan de kant van de Stommeerkade. Er gaat gekeken worden of deze situatie duidelijker gemaakt kan worden. Kijk voor meer informatie op www.hovasz.nl (of facebook en twitter).