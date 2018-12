Druk weekend voor Sint en Pieten

Aalsmeer – Het was een druk weekend voor Sinterklaas en de Pieten. Eerst vrijdag op stap tijdens de koopavond met Pietje Pin en zaterdag op bezoek in de Ophelialaan en naar het winkelcentrum in Kudelstaart.

Pietje Pin trakteert

Pietje Pin had van de ondernemers van Meer Aalsmeer een pinpas gekregen met hierop 500 euro. Winkelend publiek kon vrijdagavond verrast worden met een bijdrage vanaf deze pas. De aankoop werd geheel of gedeeltelijk door de ondernemers in het Centrum betaald en aan Pietje Pin was de pincode gegeven. Sinterklaas en nog een aantal Pieten gingen met Pietje Pin op stap. De goedheiligman was meegegaan om te kijken of Pietje Pin ook werkelijk anderen trakteren en niet zichzelf met allerlei aankopen zou gaan verblijden, maar natuurlijk ook voor de gezelligheid. En, dat was het zeker. Er zijn weer heel veel foto’s met de Sint en de Pieten gemaakt.

Dansen in Ophelialaan

Op zaterdag hadden Sinterklaas en de Pieten het dubbel druk. Naar de Ophelialaan om de ondernemers hier na een jaar weer eens te kunnen begroeten, maar natuurlijk ook om de handen te schudden van alle bezoekers en lekkers uit te delen aan alle kinderen. De Pieten haalden allerlei capriolen uit, er werd zelfs op straat geroeid! Natuurlijk is ook flink gedanst op de muziek van DJ Piet. Verder is een bezoek gebracht aan de nieuwe winkel Jij & Ik van Ons Tweede Thuis. Volgens de Sint een aanrader om eens binnen te stappen!

Op de foto in Kudelstaart

In winkelcentrum Kudelstaart wachtte de goedheiligman en de Pieten eveneens een warm welkom. Ook hier bleef hun komst niet onopgemerkt, daar zorgden de Pieten wel voor. Ze waren gezellig aanwezig en wisten heel veel blije gezichten tevoorschijn te toveren. Een oudere Piet was ook meegekomen en bewoog zich voort met een rollator. Dit weerhield hem er niet van om vrolijk mee te doen. En ach, Sinterklaas is tot slot ook al op leeftijd…

