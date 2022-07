Drie gewonden na heftig ongeval

Amstelland – Op de Meerlandenweg in Amstelveen, vlakbij Uithoorn en Aalsmeer, is maandag 25 juli in de ochtend een heftig ongeval gebeurd. Zeker drie personen raakten daarbij gewond. De bestuurder van een auto raakte, door nog onbekende oorzaak, de macht over het stuur kwijt. De auto kwam in botsing met een boompje en rolde daarmee over de kop. De auto kwam vervolgens op zijn zij tot stilstand tegen een boom.

Alle inzittenden van de auto zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het eenzijdige ongeval.

Fotograaf: VLN Nieuws