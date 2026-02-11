Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht, ’t Oude Parochiehuis, draait donderdag 12 februari om 20.00 uur ‘Downton Abbey: the grand finale’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

Stap even weg uit het alledaagse en schuif aan bij de familie Crawley. In deze grande finale keren we terug naar het beroemde landhuis waar familie en personeel opnieuw grote veranderingen voelen aankomen. In deze derde en laatste bioscoopfilm volgen we de familie en hun personeel in de jaren dertig. De vraag is hoe Downton Abbey mee kan bewegen met een tijd vol veranderingen. Robert Crawley moet nadenken over zijn opvolging, terwijl dochter Mary haar eigen plek probeert te vinden in een wereld die kritisch naar haar kijkt.

De familie kampt met geldzorgen en moet moeilijke keuzes maken over huizen, erfenissen en status. Ondertussen is er onder het personeel een duidelijke wisseling van de wacht: oude krachten doen een stap terug, nieuwe gezichten nemen het stokje over. De jaarlijkse County Fair zorgt voor luchtige, soms hilarische scènes, terwijl op de achtergrond vragen spelen over nalatenschap en ouder worden. Ook een bezoek van toneelschrijver Noël Coward en andere gasten zet het huis nog een keer op scherp.

Op de foto: ‘Downtown Abbey: the grand finale’ in Filmhuis Mijdrecht. Foto: aangeleverd.