Dorpswandeling en veiling bij Historische Tuin

Aalsmeer – Museum Historische Tuin heeft weer een vol weekend voor de boeg. Zaterdag 31 augustus staan de maandelijkse dorpswandeling en een bloemen- en plantenveiling op het programma. Zondag 1 september is er een demonstratie honing slingeren.

Op de laatste zaterdag van de maand is het weer tijd voor een dorpswandeling in Aalsmeer-Centrum met een enthousiaste en deskundige gids. Zaterdag 31 augustus om 13.30 uur gaat deze van start onder de bezielende leiding van Jan van Veen. Hij laat verrassende plekjes zien en vertelt er leuke wetenswaardigheden bij. Zeker de moeite waard! Meewandelen kan voor 7,50 euro per persoon en tickets zijn te reserveren via de agenda op de website van de Historische Tuin. Dezelfde dag staat ook de maandelijkse bloemen- en plantenveiling op het programma. In de fraaie veilingruimte doet de klok weer dienst en kunnen bezoekers ‘bij afslag’ een bos bloemen of een mooie plant kopen. De veiling begint zaterdag 31 augustus om 15.00 uur. De veilingmeester legt uit hoe het werkt en vertelt interessante anekdotes. Een kaartje voor het museum geeft toegang tot de veiling. Museumkaarthouders en donateurs hebben gratis entree, evenals kinderen tot 12 jaar.

(Foto: Dorpswandeling met Jan van Veen: aangeleverd)

Zondag honing slingeren

Zondag 1 september geeft imker Eric van der Meer, beheerder van het bijenvolk op de Historische Tuin, tussen 13.30 en 15.30 uur demonstraties honing slingeren. Kom dit wonderlijke fenomeen eens gadeslaan! Neem de (klein)kinderen mee op ontdekkingstocht tussen de honingraten en laat ze kennismaken met deze bedreigde diersoort. Stap in de fascinerende wereld van de bij en laat u alles vertellen over het ‘gele goud’ dat ze produceren. Natuurlijk valt er ook wat te proeven. In de veilingzaal kunnen bezoekers zien hoe Eric de oogst van zijn bijenvolk binnenhaalt. De verse honing wordt voor uw ogen afgetapt en is verkrijgbaar in potten van 250 en 450 gram. Haal de zomer in huis met deze natuurlijke lekkernij. Ook leuk om cadeau te geven! Ook voor deze activiteit geeft een entreekaartje voor het museum toegang. Reserveren is niet nodig. De ingang van de Historische Tuin is aan het Praamplein in het Centrum. Kijk voor meer informatie op: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: Honing slingeren met imker Eric van der Meer: aangeleverd