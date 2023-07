Dorpshuis De Quakel wordt gerenoveerd￼

De Kwakel – Op dit moment wordt het centrum van De Kwakel grondig opgeknapt. “En bij een mooi nieuw dorpshart hoort ook een vernieuwd Dorpshuis,” meent wethouder Ferry Hoekstra van de gemeente Uithoorn. Het huidige Dorpshuis De Quakel, geopend in 1992, is inmiddels behoorlijk gedateerd. Het voldoet niet meer aan de moderne eisen van toegankelijkheid en (energie)zuinigheid. Wethouder Hoekstra: “Stichting Dorpshuis De Kwakel huurt het pand van de gemeente en verzorgt al jaren vele activiteiten. De Stichting heeft zich daarmee een verantwoordelijke en goede beheerder getoond. Er valt het nodige te winnen qua uitstraling én verduurzaming.”

Stichtingsvoorzitter Aad Rekelhof is blij met de renovatieplannen. “Het Dorpshuis heeft een belangrijke sociale rol in De Kwakel. Veel inwoners en verenigingen maken er gebruik van. Maar het gebouw is hard toe aan verbouwing en verduurzaming. De opknapbeurt maakt ons Dorpshuis meer toekomstbestendig en aantrekkelijker voor nieuwe doelgroepen.”

Provincie

De renovatie van het Dorpshuis wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Noord-Holland (via het Ontzorgingsprogramma verduurzaming maatschappelijk vastgoed) en de gemeente Uithoorn. Net als bij het project Herinrichting Dorpshart De Kwakel draagt ook de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) bij aan de realisatie van het initatief. Alexander Smal van SLS: “De Kwakel heeft veel last van vliegtuigen. SLS kan de hinder niet wegnemen, maar we kunnen wel helpen om het leven in het dorp aangenamer te maken. Door te investeren in opwaardering van de buitenruimte in De Kwakel. Maar dus ook in het Dorpshuis De Quakel, waardoor mensen elkaar op een leuke manier kunnen ontmoeten.”

Gemeente, provincie en de Stichting Dorpshuis De Kwakel spraken als concrete duurzaamheidsmaatregelen af dat het Dorpshuis een warmtepomp krijgt, dubbel glas rondom en zonnepanelen op het dak. De grote zaal met het podium krijgt een nieuwe vloer en er komen openslaande deuren in de gevel. De nieuwe bar krijgt een meer open inrichting richting het opgeknapte dorpsplein. Met deze open uitstraling, betere toegankelijkheid voor bezoekers en lagere gebruiks- en beheerkosten is het Dorpshuis weer helemaal klaar voor de toekomst! Meer informatie is de te vinden onder www.uithoorndenktmee.nl/dorpshartdekwakel.