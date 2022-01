Doorvaartvignet Amsterdam sinds 1 januari verplicht

Amstelland – Wil je in 2022 door Amsterdam varen, dan is een doorvaartvignet verplicht. Dat maakte de gemeente Amsterdam 3 januari bekend. Het vignet kost 40 euro en is drie kalenderjaren geldig. Bij het vignet krijg je 24 uur afmeren erbij, te activeren op een dag naar keuze. Wil je meer dagen afmeren, kost dat 30 euro per 24 uur. Het vignet is verplicht voor pleziervaartuigen met een benzine-, diesel-, elektrische of hybride motor. Voor kano’s, kajakken en opblaasbare boten zonder harde bodem is een vignet niet verplicht.

Vlotte doorvaart

Met het vignet wil de gemeente kunnen zien waar en wanneer het druk is op het water om zo maatregelen te kunnen nemen voor een vlotte doorvaart. Daarnaast is het makkelijker om een verdwenen of gestolen boot terug te kunnen vinden met een vignet. De invoering van het vignet werd vorig jaar twee keer uitgesteld vanwege problemen bij de uitvoerbaarheid, maar is nu een feit. De vignetverplichting geldt voor het Amsterdamse binnenwater in alle stadsdelen. Dus ook op de doorgaande vaarroutes: Kostverlorenvaart, onderdeel van de Staande Mastroute, en op de Nieuwe Herengracht van de Amstel naar het IJ. Het IJ zelf is uitgezonderd.

De huidige procedure van de aanschaf van het doorvaartvignet laat het dus niet toe op het laatste moment te besluiten door Amsterdam te gaan varen.

Het vignet is te koop via amsterdam.nl/varen en via de gratis VaarWater app