Doopsgezinde Gemeente: Bazar Experience 2021

Aalsmeer – De Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer organiseert dit jaar nog niet de traditionele grote bazaar, maar komt wel met de Bazar Experience 2021. “We doen alles om de goede doelen te steunen”, zegt Jaap van Leeuwen, woordvoerder van de bazaarcommissie. “Ook nu, of wellicht juist nu, hebben de goede doelen het zwaar. Daarom komen alle donaties dit jaar geheel ten goede aan de goede doelen waaronder ook Stichting SAM in Aalsmeer.” Alle informatie is te vinden op www.dgaalsmeer.nl

Verloting onder donateurs

Onder alle donateurs die overmaken tussen 1 en 17 november worden mooie prijzen verloot. Dus stort uw bijdrage en maak kans op een van de vele prijzen met als hoofdprijs een weekend Texel! Financiële donaties kunnen naar bankrekening IBAN: NL47 RABO 0300 1219 62 van de Doopsgezinde Gemeente onder vermelding van ‘Bazar Experience 2021’. Vergeet niet te vermelden; uw telefoonnummer, postcode en huisnummer. Dit in verband met de prijzen die worden verloot.

Pubquiz en veiling

De aftrap van deze beleving is vrijdag 19 november met een pubquiz gemaakt door jongeren van de BEAU. (Bindings Eigen Activiteiten Unit) De quiz is te spelen in een livestreamuitzending via het YouTube kanaal van de DG Aalsmeer en is toegankelijk voor iedereen. De tijd en de link worden bekend gemaakt op de website www.dgaalsmeer.nl Op zaterdag 20 november start de Experience om 10.30 uur. Na de inloop en de openingstoespraak begint naast het draaien van de vele rondes aan het rad ook de online veiling, de verloting van mooie prijzen onder de donateurs en volgt de uitslag van de pubquiz.

Live en online

Het is een gevarieerd programma; live én online. U kunt live aanwezig zijn en mooie prijzen winnen bij het rad. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een toegangsbewijs à €7,50 koopt. Dit is inclusief een ronde meespelen bij het rad en een consumptie. Aanmelden kan alleen door een mail te sturen naar Bazar@dgaalsmeer.nl. Vermeld a.u.b.: naam en telefoonnummer, met hoeveel personen u wilt komen en of u in de ochtend of in de middag aanwezig wilt zijn. Beschikbaarheid geschiedt op binnenkomst van de mailtjes, dus wacht niet te lang.

Op zoek naar veilingobjecten

Gedurende de hele Bazar Experience is er een veiling waarop alleen online geboden kan worden. Via de chat kun je bieden op mooie, bijzondere en unieke prijzen. Er geldt wel een bodemprijs. Voor deze veiling is de commissie op zoek naar geschikte items. Dit zijn artikelen die bij een reguliere bazaar op de ‘brocante tafel’ zouden komen. Denk bijvoorbeeld aan die bijzondere vaas of dat glazen servies wat al jaren in de kast staat. Maar ook aan het mooie schilderij, wat nu op zolder staat te verstoffen. Overleg over de geschiktheid van je donatie is noodzakelijk, graag een mail met de beschrijving van het artikel naar de bazarcommissie via cie-bazar@dgaalsmeer.nl Maar ook persoonlijke diensten kunnen aangeboden worden. Denk aan een dessert maken voor een groep mensen of verzorg een high tea. Denk creatief of doe een goed bod, beiden zijn essentieel.

Goede doelen

De opbrengst van de Bazar Experience 2021 gaat in zijn geheel naar de goede doelen. Voor al deze doelen wordt verdubbeling aangevraagd bij de OSA. Stichting Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer. De goede doelen van dit jaar zijn:

Doopsgezind wereldwerk – het adoptiefonds. In Zuid-Amerika, Azië en Afrika moeten veel kinderen zien te overleven in erbarmelijke omstandigheden. Omdat hulp aan kinderen voor doopsgezind WereldWerk vanzelfsprekend is, zet de Doopsgezinde Gemeente zich voor hen in. Dat wordt samen gedaan met Duitse en Zwitserse doopsgezinden, verenigd in de Internationale Mennonitische Organisation: www.imo-info.net.

Waterwerk in Tanzania. SPOT Tanzania is een stichting die bemiddelt tussen Nederlandse donoren en de Tanzaniaanse NGO Chamavita. Chamavita ontwikkelt al meer dan 25 jaar duurzame waterprojecten. Het zijn daar de vrouwen die uren moeten lopen en sjouwen met emmers en jerrycans om het water te halen. Door een waternet houden vrouwen en meisjes meer tijd over, waardoor vaders eerder toestemming geven om te gaan leren.

Hart4onderwijsNepal geeft de kinderen een pakket met schoolspullen waar ze het hele jaar mee toekunnen. Kleding, schoenen, schriften, werkboeken, een etui en natuurlijk een rugzak. Want de kinderen moeten meestal ver lopen naar school. Vaak meer dan een uur. Maar daar blijft het niet bij! Ook volgt de stichting ze in hun ontwikkeling en garanderen minimaal de laatste twee jaar onderwijs. Tot en met het examen. Meer informatie op de website www.hart4onderwijsnepal.nl

Stichting Vrienden van Mikondo faciliteert diverse vormen van onderwijs; van kleuterschool tot jonge schoolverlaters die alsnog een vak willen leren. Dat dit broodnodig is, bleek wel uit de opleiding aan de Naaischool. Er was gerekend op dertig jonge meisjes en kindmoeders per jaar, het werden er 67. Het is gelukt om ze allemaal les te geven maar de spullen zijn nu wel aan vervanging toe. Deze stichting is volledig afhankelijk van donaties. www.mikondo.nl

Het lokale doel is dit keer Stichting SAM. De naam van deze stichting staat voor Sociale Activiteiten voor de Medemens. De doelstelling is het ontplooien van activiteiten die het welzijn van de medemens in met name Aalsmeer en Kudelstaart bevorderen. Een van de populaire bezigheden is het fietsen met de duofiets. Bekend is dat er in de wijk Aalsmeer Oost grote behoefte is aan een extra faiets. Nu moet eerst van het dorp naar Oost gereden worden, dan fietsen met de gast en dan weer terug. Het vraagt erg veel van de vrijwilligers.