Doodrijder Tom van Tol gaat in cassatie

Aalsmeer – De familie van Tol kreeg na het hoger beroep van John P. in augustus eindelijk een gevoel van gerechtigheid. Een ontlading. Hij zou veroordeeld worden voor zesendertig maanden en kreeg daarbovenop een rijontzegging van vijf jaar.

Maar helaas krijgen ze opnieuw een klap in het gezicht; P. gaat in cassatie. Dat wil zeggen dat ze gaan kijken of de wet goed is toegepast. Niet inhoudelijk wordt er dan naar de feiten gekeken maar puur naar hoe de rechters alles onderbouwd hebben. Dit vindt plaats in Den Haag achter gesloten deuren. Tot die tijd blijft de verdachte uit detentie.

Moeder Ria: “Dit is zo egoïstisch. Het geeft ons het gevoel dat wij hém wat aangedaan hebben in plaats van andersom. Echt we zijn er kapot van. We willen het zo graag afsluiten en verder met ons leven.”

Tom werd door John P. doodgereden na de feestweek op de Oosteinderweg, nu drie jaar geleden. Zijn nichtje Mascha, die bij de familie inwoont, werd daarbij zwaargewond. “Gelukkig is ze er nog.” Aldus een geëmotioneerde Ria van Tol.