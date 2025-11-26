Mijdrecht/Abcoude – Voedselbank De Ronde Venen organiseert zaterdag 29 november een winkelactie in samenwerking met supermarkten Hoogvliet in Mijdrecht en Plus Koot in Abcoude. Tijdens deze actie roept de Voedselbank klanten op om iets extra’s te kopen en te doneren, zodat essentiële levensmiddelen ingezameld kunnen worden voor de ongeveer 90 gezinnen in De Ronde Venen die wekelijks afhankelijk zijn van de Voedselbank.

Uitdagingen

De Voedselbank ervaart steeds vaker uitdagingen bij het inzamelen van bepaalde levensmiddelen, zoals houdbare producten en basisbenodigdheden die voor veel cliënten essentieel zijn. Tijdens de winkelactie ontvangen klanten bij Hoogvliet en Plus Koot een lijst met gevraagde producten, zodat ze de Voedselbank kunnen helpen om voldoende voorraden op te bouwen. Alle gedoneerde producten worden zorgvuldig verdeeld, zodat alle gezinnen verzekerd zijn van een gezond en volwaardig pakket. Doneren is eenvoudig. Kies een of meerdere producten van de lijst die bij de Voedselbank-kraam in de winkels te vinden is. Reken de producten af bij de kassa. Lever ze in bij het verzamelpunt van de Voedselbank achter de kassa.

Bij eerdere acties heeft de gemeenschap al ruimhartig bijgedragen en de Voedselbank hoopt ook dit keer op een succesvolle inzameling.

Op de foto: Doneer levensmiddelen voor Voedselbank De Ronde Venen bij Hoogvliet en Plus Koot. Foto: aangeleverd.

