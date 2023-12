Donateurs van damclub K&G aan zet￼

De Kwakel – Zaterdagmiddag de 16e december is het weer tijd voor de huis-tuin- en keukendammers van De Kwakel en omstreken. In ‘t Fort De Kwakel zijn de donateurs vanaf 13.00 uur welkom voor hun onderlinge toernooi dat alweer 30 jaar borg staat voor een gezellig onderonsje. Onder de bezielende leiding van René de Jong hoopt de damclub dat er maar weer veel liefhebbers aanschuiven om te strijden om de felbegeerde donateurs titel. Inlichtingen bij Adrie Voorn 0297- 568472. Afgelopen vrijdag toog het 1e team van K&G naar Ijmuiden voor hun tweede wedstrijd in de hoofdklasse. Na een bewogen heenreis stonden de borden al snel in vuur en vlam, binnen het uur waren er al twee partijen beslist. Een aangeslagen Fred Voorn streek al snel zijn vlag, maar Adrie Voorn herrees als een feniks uit de as. De kopman van K&G verraste met een fraaie combinatie zijn gerenomeerde tegenstander, 2-2 tussenstand. Alleen de Nieuwveners onder de Kwakelse club zaten nog in de strijd. Wim Konst miste een remise variant waardoor er een 4-2 achterstand op het bord kwam. Henk Springintveld zou nog lang door dammen door het oponthoud van de Wegenwacht. Henk sloeg een remise aanbod af, daar had zijn club immers niets aan, er moest gewonnen worden. Na een heftige tijdnood kwam Henk alsnog als verliezer uit de kruitdampen, eindstand 6-2 voor DCIJ.