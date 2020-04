Doe-dingen van SPIE voor jong en oud

Aalsmeer – De Stichting Pramenrace In Ere (SPIE) is op haar website een actie gestart ter vermaak van klein en groot. “Het zijn op dit moment rare tijden voor iedereen. Om er voor te zorgen dat kinderen, maar ook ouderen, binnen blijven en zich niet gaan vervelen, hebben wij op de website een pagina geopend met leuke doe-dingen. Elke dag komen er nieuwe opdrachten bij”, aldus het bestuur.

Voor de jongste inwoners zijn er grappige kleurplaten met hierin per keer de naam van één van de sponsors van de Pramenrace verwerkt. Ook staan er raadsels (zoek de verschillen), mopjes, puzzels en spelletjes op de site.

Van de oudere inwoners (deelnemers en/of liefhebbers) wordt de kennis over de Pramenrace getest: Hoe heten de bedenkers van de Aalsmeerse Pramenrace? Sinds wanneer is het palaver in het clubgebouw van FC Aalsmeer? En een flinke nadenker: In welk jaar was de opdracht waarbij je over balken moest lopen over het water en waar was deze opdracht?

Draai de kleurplaten voor de kinderen uit en ga gezellig thuis aan de slag met potloden of stiften. De doe-dingen zijn op de website gezet, omdat ook het SPIE-bestuur hoopt dat inwoners thuis blijven, zich houden aan de ingestelde maatregelen en natuurlijk als verzetje om verveling de kop in te drukken.

Een laatste tip van het SPIE-bestuur: “Gooi de kleurplaten als ze af zijn niet weg, maar doe ze in de brievenbus van een eenzame dorpsgenoot.” Nieuwsgierig geworden naar alle doe-dingen? Kijk dan op www.pramenrace.nl.